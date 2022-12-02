Существовала угроза жизни и здоровью детей
С января по ноябрь 2022 года органы опеки и попечительства в Закаменском районе Бурятии у 10 родителей забрали 22 ребёнка. В группе «Закамна-инфо. 24/7» сообщили, что во всех случаях существовала угроза жизни и здоровью детей.
- Согласно ч.1 ст.77 СК РФ при непосредственной угрозе жизни ребёнка или его здоровью орган опеки и попечительства вправе немедленно отобрать ребёнка у родителей (одного из них) или у других лиц, на попечении которых он находится. Под непосредственной угрозой жизни или здоровью ребёнка, которая может явиться основанием для вынесения главой муниципального образования акта о немедленном отобрании ребёнка и изъятии его из семьи, следует понимать угрозу, с очевидностью свидетельствующую о реальной возможности наступления негативных последствий в виде смерти, причинения вреда физическому или психическому здоровью ребёнка вследствие поведения (действий или бездействия) родителей (одного из них) либо иных лиц, на попечении которых ребёнок находится, - пояснила главный специалист органа опеки и попечительства района Регина Карнакова.
Жители, знающие о семьях, где за детьми должным образом не ухаживают, могут обратиться в орган опеки и попечительства.
В Закаменском районе Бурятии у 10 нерадивых родителей забрали детей
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