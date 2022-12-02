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В Бурятии наградили «Молодых профессионалов»

В Бурятии наградили «Молодых профессионалов»
Общество,  Фото:пресс-служба минобразования РБ
В Улан-Удэ прошла церемония награждения победителей и призёров национального чемпионата

Сегодня, 2 декабря, в зале правительства Республики Бурятия состоялось награждение победителей и призёров национального чемпионата «Молодые профессионалы».

Юбилейный финал X национального чемпионата «Молодые профессионалы» прошёл с 8 по 12 сентября в городе Саранск. В дистанционно-очном формате по 66 компетенциям продемонстрировали своё мастерство почти тысяча студентов профессиональных образовательных учреждений России от 9 до 25 лет и юниоров до 9 лет. Их работу оценивали более 1200 экспертов со всей страны.

Бурятию в финале представили победители VIII регионального чемпионата, прошедшие отборочные соревнования, по компетенциям «Программные решения для бизнеса» и «Сетевое и системное администрирование» в трёх возрастных группах. Конкурсные площадки в Улан-Удэ были организованы на базе дома научной коллоборации имени Котельникова при Бурятском институте инфокоммуникаций СибГУТИ.

В рейтинге медального зачёта среди регионов Республика Бурятия занимает 31 место. По итогам финальных соревнований у сборной республики три бронзовые медали и девять медальонов за профессионализм:
- Бронзовая медаль в компетенции «Сетевое и системное администрирование» в основной группе 9-22 года – Пётр М., ученик гимназии №14 города Улан-Удэ, проходил подготовку в доме научной коллоборации им. Котельникова при БИИК СибГУТИ;
- Бронзовая медаль в компетенции «Программные решения для бизнеса-юниоры» в группе 12-14 лет – Иван М., ученик школы №35, подготовку проходил в учебном центре «Цифровой ветер»;
- Бронзовая медаль в компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес – юниоры» - Любовь К., ученица школы №65 города Улан-Удэ, готовилась к чемпионату в Бурятском республиканском педагогическом колледже;
- Медальон за профессионализм в компетенции «Электрослесарь подземный» - Кирилл З., студент Байкальского колледжа недропользования;
- Медальон за профессионализм в компетенции «Управление локомотивом» - Александр А., студент Бурятского республиканского индустриального техникума;
- Медальон за профессионализм в компетенции «Преподавание музыки в школе» - Виктория А., студентка Бурятского республиканского педагогического колледжа;
- Медальон за профессионализм в компетенции «Управление экскаватором» - Алексей М., студент техникума строительства и городского хозяйства;
- Медальон за профессионализм в компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы» - Владислав Д., студент техникума строительства и городского хозяйства;
- Медальон за профессионализм в компетенции «Медицинский и социальный уход» - Галина Х., студентка республиканского базового медицинского колледжа;
- Медальон за профессионализм в компетенции «Поварское дело» - Мэргэн С., студент Байкальского колледжа туризма и сервиса;
- Медальон за профессионализм в компетенции «Поварское дело-юниоры» - Елизавета Б., ученица школы №51, тренировалась на базе Байкальского колледжа туризма и сервиса;
- Медальон за профессионализм в компетенции «Сетевое и системное администрирование – юниоры» - Глеб Х. и Александр С., ребята тренировались в доме научной коллоборации им. Котельнинкова при БИИК СибГУТИ.

С 7 по 11 ноября 2022 года в городе Екатеринбург прошёл международный чемпионат высокотехнологичных профессий «Хайтек». Более тысячи российских и иностранных участников соревновались в 34 компетенциях. Задания были сформированы на основе реальных запросов от предприятий. Конкурсанты и эксперты разрабатывали технологические решения, тестировали отечественные материалы и оборудование в ходе импортозамещения, оптимизации производства и рабочего места.

По итогам чемпионата:
- Дипломом за 3 место в компетенции «Сетевое и системное администрирование» - Георгий З. и Пётр М., воспитанники дома научной коллаборации им. В.А. Котельникова при Бурятском институте инфокоммуникаций СибГУТИ.

Ребята соревновались с лучшими студентами и сотрудниками крупнейших корпораций страны, такими как «Росатом», «Роскосмос», «Ростелеком», «РЖД».

Георгий З. также награждён нагрудным знаком отличия «Юниор» за активное участие в мероприятиях движения «Молодые профессионалы». Георгий является призёром национальных финалов 2019, 2020, 2021 годов. Завоевал медальон за профессионализм в IV отраслевом чемпионате в сфере информационных технологий «DigitalSkills – 2022», который прошёл с 21 по 23 сентября в Республике Татарстан. В этом году в первенстве принимали участие более 280 конкурсантов, представлявших 10 отечественных компаний, а также 40 вузов, 24 учреждения СПО и две школы из 30 регионов страны. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования РБ.
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