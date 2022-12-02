Дети раскололи и сложили дрова
В Иволгинском районе Бурятии школьники помогли семье мобилизованного, сообщили в местной группе «Иволга-инфо. 24/7».
Десятиклассники Нижне-Иволгинской школы с классным руководителем и два одиннадцатиклассника с учителем математики раскололи и сложили дрова.
- Это уже вторая семья мобилизованных, которым мы помогаем с дровами. Кроме этого, поступила ещё одна заявка на расколку дров. Пусть добро возвращается добром! Гордимся нашими ребятами! – сказал директор Нижне-Иволгинской школы Семён Галданов.
В Бурятии школьники помогли семье мобилизованного
Общество, Фото:
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