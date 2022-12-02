В Бурятии школьники помогли семье мобилизованного

Дети раскололи и сложили дрова



В Иволгинском районе Бурятии школьники помогли семье мобилизованного, сообщили в местной группе «Иволга-инфо. 24/7».



Десятиклассники Нижне-Иволгинской школы с классным руководителем и два одиннадцатиклассника с учителем математики раскололи и сложили дрова.



- Это уже вторая семья мобилизованных, которым мы помогаем с дровами. Кроме этого, поступила ещё одна заявка на расколку дров. Пусть добро возвращается добром! Гордимся нашими ребятами! – сказал директор Нижне-Иволгинской школы Семён Галданов.





