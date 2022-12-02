02 декабря

01 декабря

Популярное

Боксёр из Бурятии стал призёром чемпионата «Ударная десятка»

Боксёр из Бурятии стал призёром чемпионата «Ударная десятка»
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта РБ
Алексей Насников – сотрудник Улан-Удэнского авиазавода

Алексей Насников из Бурятии завоевал медаль шестого чемпионата по боксу «Ударная десятка» госкорпорации «Ростех». Корпоративный проект включает в себя не только соревнования по боксу, но и по силе удара.

В финале Алексей встретился с соперником, превосходящим его по весу и росту. По итогам встречи «серебро» соревнований в весовой категории до 80 кг - у сотрудника Улан-Удэнского авиационного завода.

- «Ударная десятка» – объединяющий проект для команды «Ростеха». Шестой спортивный сезон стал самым массовым за всю историю. В нем приняли участие 43000 человек из 37 городов - от Калининграда до Улан-Удэ, - сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.

В июле впервые отборочный тур «Ударной десятки» состоялся в Улан-Удэ. Победители региональных этапов отправились на гранд-финал в Москву.
Бурятия Улан-Удэ бокс чемпионат спорт УУАЗ У-УАЗ Улан-Удэнский авиазавод

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Боксёр из Бурятии стал призёром чемпионата «Ударная десятка»
Боксёр из Бурятии стал призёром чемпионата «Ударная десятка»
Общество, 02.12.2022
Алексей Насников – сотрудник Улан-Удэнского авиазавода
Отцу мобилизованного из Бурятии привезли сырые дрова
Отцу мобилизованного из Бурятии привезли сырые дрова
Общество, 02.12.2022
Власти пообещали заменить некачественное топливо
«Я избирательна»: 26-летняя улан-удэнка ищет мужа через рекламный баннер
«Я избирательна»: 26-летняя улан-удэнка ищет мужа через рекламный баннер
Общество, 02.12.2022
Креативная девушка придумала местный аналог шоу «Холостячка»
В Улан-Удэ устранили утечку воды из колодца
В Улан-Удэ устранили утечку воды из колодца
Общество, 02.12.2022
Инцидент произошёл на улице Дзержинского
Улан-удэнцам пообещали дешёвую кастрацию
Улан-удэнцам пообещали дешёвую кастрацию
Общество, 02.12.2022
Они смогут прооперировать своих питомцев по доступным ценам
Снегопад затруднил движение в двух районах Бурятии
Снегопад затруднил движение в двух районах Бурятии
Общество, 02.12.2022
Водителей просят воздержаться от поездок
В Улан-Удэ вернули отключенную холодную воду
В Улан-Удэ вернули отключенную холодную воду
Общество, 02.12.2022
Произошла утечка в подвале многоквартирного дома
Жителям Бурятии посоветовали не заниматься самолечением при гриппе
Жителям Бурятии посоветовали не заниматься самолечением при гриппе
Общество, 02.12.2022
А родственникам заболевших рекомендуют держаться от них подальше
В Бурятии пассажиры мёрзнут в рейсовом автобусе
В Бурятии пассажиры мёрзнут в рейсовом автобусе
Общество, 02.12.2022
«Замерзают руки и ног совсем не чувствуешь», - жалуются люди
В Улан-Удэ выручку с концерта перечислили в помощь военнослужащим
В Улан-Удэ выручку с концерта перечислили в помощь военнослужащим
Общество, 02.12.2022
Концерт «Звёздный дождь» прошел в БГСХА накануне

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^