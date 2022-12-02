Боксёр из Бурятии стал призёром чемпионата «Ударная десятка»

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

Алексей Насников – сотрудник Улан-Удэнского авиазавода



Алексей Насников из Бурятии завоевал медаль шестого чемпионата по боксу «Ударная десятка» госкорпорации «Ростех». Корпоративный проект включает в себя не только соревнования по боксу, но и по силе удара.



В финале Алексей встретился с соперником, превосходящим его по весу и росту. По итогам встречи «серебро» соревнований в весовой категории до 80 кг - у сотрудника Улан-Удэнского авиационного завода.



- «Ударная десятка» – объединяющий проект для команды «Ростеха». Шестой спортивный сезон стал самым массовым за всю историю. В нем приняли участие 43000 человек из 37 городов - от Калининграда до Улан-Удэ, - сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.



В июле впервые отборочный тур «Ударной десятки» состоялся в Улан-Удэ. Победители региональных этапов отправились на гранд-финал в Москву.

