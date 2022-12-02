Родственники мужчины просили о помощи
Жителя Бурятии, не выходившего на связь с июля, нашли родственники. Клич о поиске 33-летнего уроженца Закаменского района бросили близкие в местной информгруппе. Сообщалось, что в последнее время мужчина жил в Мухоршибирском районе.
Сегодня, 1 декабря, в группе «Мухоршибирь-инфо. 24/7» сообщили, что мужчина вышел на связь с родными.
- Брата нашли, вышел на связь. Можно прекратить поиски, - написала сестра разыскиваемого мужчины.
В группе поблагодарили всех неравнодушных людей, которые откликнулись на призыв.
Нашёлся житель Бурятии, не выходивший на связь пять месяцев
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