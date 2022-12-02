В рейтинге районов первые места заняли Иволгинский и Бичурский районы
В Бурятии опубликован рейтинг районов, которые добились наибольших успехов по итогам аграрного года.
Лидером по валовому сбору зерновых стал Бичурский район, хозяйства которого намолотили 26,9 тыс. тонн. Второе место занял Мухоршибирский район с 24,3 тыс. тонн. На третьем месте расположился Тарбагатайский – 17.7 тыс. тонн. Первую «зерновую пятёрку» замыкают Кяхтинский и Тункинский районы.
По результату уборки картофеля сложилась такая картина. По итогам уборочной кампании на первом месте стоит Иволгинский район, который лидирует с валовым сбором в 94,8 тыс. тонн. Кабанские хозяйства, завершили сезон на втором месте с 91,7 тыс. тонн. На третьем месте – Мухоршибирский район (35 тыс. тонн).
Другой расклад демонстрируют результаты по сбору овощей. Лидирует Иволгинский район, выдавший «на гора» 91,6 тыс. тонн продукции. За ними идут Кабанский район (41,9 тыс. тонн) и Мухоршибирский район (14.7 тыс. тонн).
- Самая высокая урожайность картофеля по Бурятии составила 250 ц/га, зерновых - 25,2 ц/га, - сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия РБ.
В Бурятии названы лидеры по уборке зерна, картофеля и овощей
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