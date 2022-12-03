Продукцию можно будет приобрести на шести торговых площадках
Сегодня, 3 декабря, и завтра, 4 декабря, в Улан-Удэ пройдёт ежегодная мясная ярмарка на шести торговых площадках. Жители и гости города смогут приобрести мясную, рыбную, молочную и кондитерскую продукцию, а также мясные полуфабрикаты и национальные блюда из субпродуктов непосредственно от производителей.
Ярмарку примут следующие торговые площадки:
1. ТРЦ «Capital Mall» (пр. Автомобилистов, д.4а-1);
2. ТК «Крестьянский» (ул. Тулаева, 108);
3. ТК «Центральный рынок» (ул. Балтахинова, 9);
4. ТЦ «Первый» (ул. Корабельная ул., 32);
5. Торговая площадка «100 квартала» (ул. Бабушкина, 189);
6. ООО «Табар» (ул. Дорожная 30).
Начало ярмарки в 10:00, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
Возрастное ограничение 0+
В Улан-Удэ стартует мясная ярмарка
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Общество, 03.12.2022
В районах возможны метали
В Бурятию приедут спортсменки из соседних регионов
В рамках праздника состоится конкурс изготовителей унтов
Заявки на участие театры могут подать до 1 февраля 2023 года
Презентация состоится 10 декабря в Национальной библиотеке
Начался сбор подарков для Бичурского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей
Выступали Сэсэг Аюшеева и Тимур Болотов
В семье Дмитрия и Елены трое детей
Горожанам предлагают осуществить маленькие мечты детей
Итоговые баллы можно будет узнать после прохождения теста
Его не будет всю рабочую неделю в разных районах города
Мероприятие состоится на базе республиканского педколледжа
Гостям и жителям столицы республики покажут премьеру балетно-акробатического шоу
Открытие состоится 8 декабря
Вузы и ссузы республики провели турнир по баскетболу