В Улан-Удэ стартует мясная ярмарка

Продукцию можно будет приобрести на шести торговых площадках



Сегодня, 3 декабря, и завтра, 4 декабря, в Улан-Удэ пройдёт ежегодная мясная ярмарка на шести торговых площадках. Жители и гости города смогут приобрести мясную, рыбную, молочную и кондитерскую продукцию, а также мясные полуфабрикаты и национальные блюда из субпродуктов непосредственно от производителей.



Ярмарку примут следующие торговые площадки:

1. ТРЦ «Capital Mall» (пр. Автомобилистов, д.4а-1);

2. ТК «Крестьянский» (ул. Тулаева, 108);

3. ТК «Центральный рынок» (ул. Балтахинова, 9);

4. ТЦ «Первый» (ул. Корабельная ул., 32);

5. Торговая площадка «100 квартала» (ул. Бабушкина, 189);

6. ООО «Табар» (ул. Дорожная 30).



Начало ярмарки в 10:00, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.



Возрастное ограничение 0+

