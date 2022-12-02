В Иркутской области состоится фестиваль «Байкальский талисман»

Общество, Фото: пресс-служба ТЮЗа им. А. Вампилова

Заявки на участие театры могут подать до 1 февраля 2023 года



В конце ноября прошло первое заседание оргкомитета II международного театрального фестиваля «Байкальский талисман».



- Среди участников предыдущего фестиваля, прошедшего в 2019 году, были театры из Якутии, Монголии, Бурятии, Кореи, а также иркутские театры. II международный театральный фестиваль «Байкальский талисман» пройдёт с 1 по 10 июня 2023 года. В этом году география участников ожидается в разы больше. Мы ждём гостей из Казахстана, Беларуси, Тывы, Якутии, Монголии, Башкортостана, Хакасии, Архангельской области и Красноярска. Среди театров-претендентов состоится конкурс, заявки на участие в котором они могут подать до 1 февраля 2023 года. По итогам отборочного просмотра 10-11 театров примут участие в фестивале, - рассказал на заседании Виктор Токарев, директор ТЮЗ им. А. Вампилова, заслуженный работник культуры РФ.



Также в ходе совещания директор фонда развития русской культуры Максим Хвостишков высказал предложение — привлечь к участию в фестивале религиозные структуры и национальные центры Иркутской области.



Кроме этого, в повестке дня прошло рассмотрение предложений о составе организационного комитета, выборе председателя оргкомитета и председателя экспертного совета. В состав оргкомитета вошли представители управления губернатора и правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям, министерства культуры региона, ТЮЗа им. А. Вампилова, управления культуры комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутск, союза писателей России, фонда развития русской культуры и компании «ИНК». Об этом сообщает портал «Культура 38».

