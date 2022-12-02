Браки заключались с иностранцами
В Иркутской области прокурорская проверка выявила фиктивные браки, заключённые между гражданами России и иностранцами.
Браки заключались за деньги, без намерения создания «ячейки общества». Зато с помощью такой «семьи» иностранец получает право проживания на территории Российской Федерации.
- Благодаря принятым мерам прокурорского реагирования в текущем году аннулировано 10 таких браков, гражданство Российской Федерации иностранными гражданами не приобретено, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
В Иркутской области аннулировали 10 фиктивных браков
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