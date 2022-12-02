Открытие состоится 8 декабря
Открытие первой государственной профессиональной звукозаписывающий студии состоится в Доме кино Иркутского областного кинофонда. На реализацию проекта было выделено 1,5 млн рублей.
Площадь студии – около 50 квадратных метров. В ней установлены профессиональный пульт монтажёра, компьютер, динамики, высокочувствительные студийные микрофоны и другое необходимое оборудование.
– Безусловно, студия станет незаменимым инструментом в кинопроизводстве, будет полезна не только кинематографистам, но и учреждениям культуры и образовательным организациям. Для колледжей и университетов, библиотек, театров и музеев будет разработана система скидок, – отметил директор Иркутского областного кинофонда Андрей Сальников.
В базовый перечень услуг студии войдут постпродакшн, саунд-дизайн, реставрация оцифрованных фонограмм, запись и сведение музыкальных альбомов и отдельных композиций, звуковое сопровождение для рекламных роликов, аренда студии со звукорежиссёром. В перспективе там планируется записывать подкасты об иркутском, российском и мировом кинематографе.
Открытие государственной студии звукозаписи состоится 8 декабря в Доме кино, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
В Иркутской области появится государственная студия звукозаписи
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