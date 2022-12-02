В Бурятии построят крупнейший телескоп для наблюдения за Солнцем

Он появится на границе с Монголией





Скоро в Тункинском районе Бурятии начнётся строительство телескопа для изучения короны Солнца – это верхний, самый разреженный и горячий слой его атмосферы. Прибор включат в создаваемый в России Национальный гелиогеофизический комплекс. Об этом журналистам сообщил на недавней пресс-конференции директор Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН, член-корреспондент академии Андрей Медведев, передаёт «Российская газета».Телескоп для изучения Солнца будет крупнейшим в стране и одним из крупнейших в мире. Диаметр его зеркала с функциями коронографа – три метра. В 2023 году стартуют проектно-изыскательские работы для возведения объектов второй очереди проекта Национального гелиогеофизического комплекса. До 2030-го из федерального бюджета на эти цели выделят около ста миллиардов рублей.В рамках первого этапа в тункинском селе Торы завершилось строительство комплекса оптических инструментов. Его уже ввели в эксплуатацию. Смонтировали все 528 антенн с поворотными устройствами в рамках строительства Сибирского радиогелиографа в урочище Бадары. Полностью сдать объект планируют в следующем году.Положительное заключение Главгосэкспертизы на проект крупного солнечного телескопа-коронографа с трёхметровым зеркалом уже есть – как и по инженерным изысканиям для ведения строительных работ. Появится уникальный прибор на территории Саянской солнечной обсерватории Института солнечно-земной физики – рядом с приграничным селом Монды в Бурятии. Некоторые его элементы могут запустить в работу даже раньше 2030 года.Телескоп предназначен для изучения природы магнитных полей и цикла солнечной активности, пишет «Российская газета».- Он представляет собой сложнейший комплекс приборов, который позволит проводить спектральный анализ и получать уникальные данные о магнитных полях и движениях вещества, изучать причины возникновения солнечных вспышек, корональных выбросов массы и других явлений на Солнце. С помощью этого инструмента мы сможем решать и фундаментальные, и прикладные научные задачи, исследовать тонкую структуру фотосферы, которая недоступна для телескопов малого диаметра и орбитальных обсерваторий, – пояснил Андрей Медведев.