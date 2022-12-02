02 декабря

01 декабря

Популярное

В Бурятии построят крупнейший телескоп для наблюдения за Солнцем

В Бурятии построят крупнейший телескоп для наблюдения за Солнцем
Общество,  Фото:pixabay.com
Он появится на границе с Монголией

Скоро в Тункинском районе Бурятии начнётся строительство телескопа для изучения короны Солнца – это верхний, самый разреженный и горячий слой его атмосферы. Прибор включат в создаваемый в России Национальный гелиогеофизический комплекс. Об этом журналистам сообщил на недавней пресс-конференции директор Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН, член-корреспондент академии Андрей Медведев, передаёт «Российская газета».

Телескоп для изучения Солнца будет крупнейшим в стране и одним из крупнейших в мире. Диаметр его зеркала с функциями коронографа – три метра. В 2023 году стартуют проектно-изыскательские работы для возведения объектов второй очереди проекта Национального гелиогеофизического комплекса. До 2030-го из федерального бюджета на эти цели выделят около ста миллиардов рублей.

В рамках первого этапа в тункинском селе Торы завершилось строительство комплекса оптических инструментов. Его уже ввели в эксплуатацию. Смонтировали все 528 антенн с поворотными устройствами в рамках строительства Сибирского радиогелиографа в урочище Бадары. Полностью сдать объект планируют в следующем году.

Положительное заключение Главгосэкспертизы на проект крупного солнечного телескопа-коронографа с трёхметровым зеркалом уже есть – как и по инженерным изысканиям для ведения строительных работ. Появится уникальный прибор на территории Саянской солнечной обсерватории Института солнечно-земной физики – рядом с приграничным селом Монды в Бурятии. Некоторые его элементы могут запустить в работу даже раньше 2030 года.

Телескоп предназначен для изучения природы магнитных полей и цикла солнечной активности, пишет «Российская газета».

- Он представляет собой сложнейший комплекс приборов, который позволит проводить спектральный анализ и получать уникальные данные о магнитных полях и движениях вещества, изучать причины возникновения солнечных вспышек, корональных выбросов массы и других явлений на Солнце. С помощью этого инструмента мы сможем решать и фундаментальные, и прикладные научные задачи, исследовать тонкую структуру фотосферы, которая недоступна для телескопов малого диаметра и орбитальных обсерваторий, – пояснил Андрей Медведев. 
Телескопы наука космос

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Бурятия закупит мотовездеходы для тушения пожаров
Бурятия закупит мотовездеходы для тушения пожаров
Общество, 02.12.2022
В этом году уже купили квадроциклы и другую технику
Раненые участники СВО из Бурятии сходили на хоккей
Раненые участники СВО из Бурятии сходили на хоккей
Общество, 02.12.2022
Они посмотрели гостевой матч «Динамо» и «Спартака»
В райцентре в Бурятии школьникам приходится заниматься в куртках
В райцентре в Бурятии школьникам приходится заниматься в куртках
Общество, 02.12.2022
Родители мёрзнущих детей потребовали распустить их по домам
В Бурятии туристам не дали ввезти из Монголии мясо и творог
В Бурятии туристам не дали ввезти из Монголии мясо и творог
Общество, 02.12.2022
Продукцию запрещено импортировать в Россию
Жители Бурятии могут пройти тест по истории Великой Отечественной войны
Жители Бурятии могут пройти тест по истории Великой Отечественной войны
Общество, 02.12.2022
Участникам будет предложено ответить на 40 вопросов
Свора собак держит в страхе школьников на севере Бурятии
Свора собак держит в страхе школьников на севере Бурятии
Общество, 02.12.2022
«Собаки большие, бегают сворами, дерутся, не пропускают», - рассказывают родители учеников
Обидевшему Бурятию и Чечню папе римскому ответили в стихах
Обидевшему Бурятию и Чечню папе римскому ответили в стихах
Общество, 02.12.2022
Ему в шутливой форме предложили окунуться в Байкал и угоститься тарасуном
Киберпреступления в Бурятии держатся на высоком уровне
Киберпреступления в Бурятии держатся на высоком уровне
Общество, 02.12.2022
Мошенники используют новые схемы обмана 
В Бурятии школа не отчиталась о полученной субсидии
В Бурятии школа не отчиталась о полученной субсидии
Общество, 02.12.2022
Директора школы привлекли к административной ответственности 
В Бурятии мотоцикл любителя пьяной езды изъяли в доход государства
В Бурятии мотоцикл любителя пьяной езды изъяли в доход государства
Общество, 02.12.2022
Нарушителя также приговорили к обязательным работам 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^