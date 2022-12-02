Раненые участники СВО из Бурятии сходили на хоккей

Они посмотрели гостевой матч «Динамо» и «Спартака»





Военнослужащие из Бурятии, получившие ранения на СВО на Украине, продолжают лечение в столичных госпиталях. Недавно они сменили больничные палаты на хоккейные трибуны. Об этом рассказали в полномочном представительстве республики в Москве.- Наши бойцы побывали на гостевом матче чемпионата КХЛ (.). Живая игра хоккеистов московского «Спартака» и минского «Динамо», ревущие трибуны – это новые эмоции и заряд бодрости на дальнейшую реабилитацию, – отметили в полпредстве.Там выразили благодарность всем, кто подарил такой праздник участникам спецоперации и помог разнообразить будни ребят.Кстати, в этом самом матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» обыграл минское «Динамо». Встреча в Москве завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.