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Главную городскую ёлку зажгли в Иркутске

Главную городскую ёлку зажгли в Иркутске
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Иркутска
На следующей неделе здесь начнут работы по созданию ледового городка

В сквере имени Кирова в Иркутске зажгли главную городскую ёлку. На площадке у фонтана состоялось театрализованное представление с участием Деда Мороза, Снегурочки и символов уходящего и наступающего годов Кота и Зайца.

25-метровый символ Нового года венчает двухметровая звезда. Для оформления ёлки использовали более 400 лампочек. Также в настоящий момент на территории сквера имени Кирова установлены элементы светового оформления: фигуры «Ёлочный шар», «Воздушный шар», «Конверт», «Три кота», «С Новым годом», «Сказочный фонарь», «Крылья», «Снежные деревья», световое оформление «Звёздное небо». На фонтане в центре сквера также смонтировали светодиодное оформление.

– С 7 декабря здесь начнут работы по созданию ледового городка. Входная группа напротив здания правительства Иркутской области будет выполнена в новогодней тематике. Напротив здания ВостСибУгля изобразят Ангару, Енисей и Шаман-камень. Также появятся цифры «2023», фигуры Деда Мороза, Снегурочки, Снеговика-почтальона, небольшие детские ледовые фигуры, – рассказал начальник управления культуры комитета по социальной политике и культуре администрации Иркутска Антон Чернышов.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, отдельное внимание уделят творчеству земляка Леонида Гайдая, столетний юбилей которого отметят 30 января следующего года. Создадут фигуры «Кинолента», «Машина», «Трон Ивана Грозного», «Доска объявлений», Юрий Никулин в образе героя фильма «Бриллиантовая рука» (16+). Работы планируют завершить до 22 декабря.
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