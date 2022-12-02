Улан-Удэ примет межрегиональный фестиваль по чир спорту

В Бурятию приедут спортсменки из соседних регионов



Около 200 спортсменок из Забайкальского края, Иркутской области, Красноярского края и Бурятии встретятся в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ. Здесь, 11 декабря, пройдут межрегиональный спортивный фестиваль «Кубок Байкала» и первенство республики по чир спорту.



Своим выступлением порадуют и начинающие спортсменки. Состязания пройдут в различных дисциплинах, в том числе и в новом направлении – «групповой стант».



Программа соревнований:

9:30 - Начало первенства республики

10:00 - Торжественное открытие соревнований

10:15 - Начало межрегионального фестиваля и первенства

14:00 – Награждение

15:00 – 18:00 - Мастер-классы от известных спортсменов Виктории Толстопятовой и Александры Науменко



- Увидеть вживую этот зрелищный вид спорта можно прямо с трибун. Вход свободный, - сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ.



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