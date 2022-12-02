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В Бурятии проведут открытый карьерный форум

В Бурятии проведут открытый карьерный форум
Общество,  Фото:pixabay.com
Мероприятие состоится на базе республиканского педколледжа

14 декабря в Бурятии пройдёт II открытый карьерный форум «ПРО Педагогическое образование и карьера – 2023». Операторами форума выступают центр содействия трудоустройству выпускников, студенческое соуправление и совет молодых педагогов колледжа при поддержке центра занятости населения города Улан-Удэ.

– Карьерный форум проводится нами второй раз, – пояснили в Бурятском республиканском педагогическом колледже. – Но под лозунгом «Учись и работай в Бурятии!» он постепенно становится одним из самых заметных образовательных событий в республике. Его основными целями являются содействие успешному профессиональному и личностному карьерному росту, дальнейшему сквозному бесшовному обучению и трудоустройству выпускников педагогических специальностей и помощь потенциальным региональным работодателям в поиске и подборе молодых кадров, по привлечению и закреплению их на местах в рамках реализации государственной политики в области содействия занятости населения Республики Бурятия.

Архитектура форума в этом году включает презентационно-выставочную, демонстрационную и деловую программы. Презентационная программа включит в себя работу трёхуровневого взаимодействия функциональных «ПРО Зон»: профориентации и профнавигации, практической подготовки обучающихся, а также профессиональной и личной успешности выпускников.

Демонстрационная программа включает организацию и проведение мастер-классов по личному бренду, карьерных лайфхаков, тренингов по составлению успешного резюме, веб-портфолио соискателей и подготовке их к собеседованию, а также кейс-стори карьерных возможностей.

В рамках традиционной ярмарки вакансий учебных и рабочих мест основными платформами деловой программы форума станут «ПРО Зоны» ассессмент-кейсов выпускных групп, карьерной консультации и деловой коммуникации региональных работодателей, социальных партнёров, профессиональных рекрутеров и стейкхолдеров.

Организаторы форума приглашают руководителей органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, всех заинтересованных в экосистемной интеграции и кооперации представителей образовательных учреждений дошкольного, начального, основного и среднего общего образования, дополнительного и высшего образования к участию в программных мероприятиях. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования РБ.

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