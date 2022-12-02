В Бурятии стартовала акция «Собери мешок Деду Морозу»

Начался сбор подарков для Бичурского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей



В Бурятии объявлено о старте благотворительной акции «Собери мешок Деду Морозу».



- Все без исключения дети с нетерпением ждут новогодних представлений с участием Деда Мороза. И каждому ребёнку хочется, чтобы главный сказочный персонаж отметил его презентом из своего волшебного мешка. А вот наполнить мешок волшебством – задача взрослых, - рассказал директор Бичурского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Бато Цоктоев. - Поэтому мы предлагаем всем хотя бы на минутку стать волшебником и подарить подарок тем, кто особенно нуждается в нашем внимании: детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Все они по разной причине оказались в центре, у всех разные судьбы и истории. Но между детьми есть нечто общее, они верят в сказку, верят в Деда Мороза.



По словам директора учреждения, дети просят у Деда Мороза разные подарки. Это и наручные часы, игрушки, спортивные аксессуары, телефоны, планшеты, настольные игры, одежду, косметику – всё то, что обычно дети просят у родителей.



- У воспитанников Бичурского центра нет возможности попросить у своих мам и пап подарки к Новому году, а стать их Дедом Морозом может каждый из нас. Дети будут рады любому подарку, будь то конфета или сувенир, главное, чтобы подарено было от чистого сердца! – уверены сотрудники учреждения.



Как сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ, подарки можно принести по адресам: с. Бичура, ул. Соломенников д. 8, ул. Советская д. 43, кабинет 225, а также, позвонив по телефонам 8 (30133) 41245; 41620, 89834509492, можно согласовать время и место, где центр сможет забрать подарки.



Возрастное ограничение 0+

