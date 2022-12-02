Свора собак держит в страхе школьников на севере Бурятии

Общество, Фото: из архива

«Собаки большие, бегают сворами, дерутся, не пропускают», - рассказывают родители учеников



Свора собак бегает возле школы-интерната в селе Багдарин Баунтовского эвенкийского района Бурятии. Родители обратились за разъяснениями в группу «Баунт-инфо. 24/7».



- Когда решится вопрос со сворой собак, обитающих на территории школы интернат? Почему мой ребёнок должен каждый день ходить и бояться. Собаки большие, бегают сворами, дерутся, не пропускают. Можно же ведь поставить кого-то ответственного, чтобы хотя бы выгоняли этих собак за территорию и контролировали, - возмущаются родители.



Заместитель директора по воспитательной работе Багдаринской школы-интерната Оксана Цыбикова сообщила, что классные руководители и воспитатели регулярно проводят беседы по запрету прикорма бродящих собак учащимися. Также регулярно проводятся беседы с родителями на собраниях, в социальных сетях, мессенджерах.



- В столовой школы пищевые отходы собираются централизованно и вывозятся с территории школы жидкие биологические отходы, - сообщила Оксана Цыбикова.



В отделе экономического развития сообщили, что за 2022 год в районе отловлена 41 собака. Здесь отметили, что при заключении следующего соглашения подрядные организации по отлову будут отрабатывать в первую очередь территории социальных объектов, в том числе школ, детских садов, спортивных школ.



- Основная масса бегающих собак имеют хозяина! Убедительно просим соблюдать основные правила содержания домашних животных держите собак в ограде на привязи, либо в вольерах, так как безответственное отношение к домашним животным может повлечь за собой причинение вреда здоровья жителям нашего района, особенно детям, - обратились районные власти к местным жителям.



