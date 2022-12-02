Известный детский хирург спас 9-месячного мальчика из Бурятии от инвалидности

Он сделал ребёнку сложнейшую операцию
После рождения на профилактических осмотрах в анализах мочи мальчика отмечались изменения. Изредка у него повышалась температура. Сельский участковый педиатр направил ребёнка на консультацию в Улан-Удэ - к нефрологу в ДРКБ. Малыша госпитализировали.
- При обследовании выявился патологически расширенный (до двух с половиной сантиметров) извитой правый мочеточник и значительное сужение его устья, – рассказали в медучреждении.
Пирогову ассистировали врачи ДРКБ. Хирургическое вмешательство, которое перенёс ребёнок, называется пневмовезикоскопическая неоимплантация мочеточника. Его суть – в удалении врождённого суженного устья мочеточника и формировании нового, свободного пути в мочевой пузырь малотравматичным эндоскопическим методом.
Операция длилась всего час и технически прошла блестяще. Такие сегодня выполняют пока только в Москве и Астрахани. Отток мочи удалось восстановить – теперь он свободный. В ближайшие дни мальчик войдёт в обычный активный режим. Теперь ему не грозит инвалидность.
Врождённые аномалии развития мочевыводящих путей встречаются в педиатрической практике довольно часто. В ДРКБ каждый год проводят 10-12 хирургических операций по их коррекции «открытым доступом» – через разрез брюшной стенки. Без своевременного вмешательства ребёнку грозит нарушение функции почек и развитие почечной недостаточности. Инвалидизация при этом неминуема.
Главного врача детской республиканской клинической больницы Анатолия Дмитриева с Александром Пироговым познакомил этим летом детский хирург из Иркутска с мировым именем, доктор медицинских наук и заслуженный врач России Юрий Козлов. Произошло это на Байкальском форуме детских хирургов.
Дмитриев воспользовался случаем и попросил опытного коллегу, поставившего «на поток» современный везикоскопический метод лечения, провести мастер- классы в Бурятии.
- Теперь перед нами стоит задача внедрить новую для нас технологию, чтобы дети быстрее восстанавливались и были здоровы, – отмечает заведующий операционным блоком ДРКБ Кишикто Пунсуков.