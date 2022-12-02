Известный детский хирург спас 9-месячного мальчика из Бурятии от инвалидности

Он сделал ребёнку сложнейшую операцию





Недавно в Бурятии побывал кандидат медицинских наук, член европейского общества детских урологов, заведующий урологическим отделением Астраханской детской областной больницы Александр Пирогов. Он сделал сложную операцию на мочевыводящих путях девятимесячному пациенту детской республиканской клинической больницы (ДРКБ).После рождения на профилактических осмотрах в анализах мочи мальчика отмечались изменения. Изредка у него повышалась температура. Сельский участковый педиатр направил ребёнка на консультацию в Улан-Удэ - к нефрологу в ДРКБ. Малыша госпитализировали.- При обследовании выявился патологически расширенный (до двух с половиной сантиметров) извитой правый мочеточник и значительное сужение его устья, – рассказали в медучреждении.Пирогову ассистировали врачи ДРКБ. Хирургическое вмешательство, которое перенёс ребёнок, называется пневмовезикоскопическая неоимплантация мочеточника. Его суть – в удалении врождённого суженного устья мочеточника и формировании нового, свободного пути в мочевой пузырь малотравматичным эндоскопическим методом.Операция длилась всего час и технически прошла блестяще. Такие сегодня выполняют пока только в Москве и Астрахани. Отток мочи удалось восстановить – теперь он свободный. В ближайшие дни мальчик войдёт в обычный активный режим. Теперь ему не грозит инвалидность.Врождённые аномалии развития мочевыводящих путей встречаются в педиатрической практике довольно часто. В ДРКБ каждый год проводят 10-12 хирургических операций по их коррекции «открытым доступом» – через разрез брюшной стенки. Без своевременного вмешательства ребёнку грозит нарушение функции почек и развитие почечной недостаточности. Инвалидизация при этом неминуема.Главного врача детской республиканской клинической больницы Анатолия Дмитриева с Александром Пироговым познакомил этим летом детский хирург из Иркутска с мировым именем, доктор медицинских наук и заслуженный врач России Юрий Козлов. Произошло это на Байкальском форуме детских хирургов.Дмитриев воспользовался случаем и попросил опытного коллегу, поставившего «на поток» современный везикоскопический метод лечения, провести мастер- классы в Бурятии.- Теперь перед нами стоит задача внедрить новую для нас технологию, чтобы дети быстрее восстанавливались и были здоровы, – отмечает заведующий операционным блоком ДРКБ Кишикто Пунсуков.