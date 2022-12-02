Приз за участие – футбольный инвентарь
В Бурятии стартует полезный интернет-проект «Футбол в школе». Стать его участником может любой детский сад или школа республики. Согласно правилам конкурса любое событие, мероприятие, связанное с футболом, нужно будет отснять на камеру, и загрузить фото и видео на сайт Российского движения школьников.
Там будут начисляться баллы и формироваться рейтинг каждого учреждения, и региона в целом. Победители рейтинга получат новый футбольный инвентарь, мячи, футбольные ворота.
Для участия в проекте необходимо до 15 декабря зарегистрироваться и подать заявку на сайте Спорт.рдш.рф. Конкурс «Футбол в школе» продлится до 22 мая 2023 года.
- Максимально удобный формат фестиваля позволяет все конкурсы и соревнования необходимо провести на базе собственной школы. Ученикам и их педагогам не нужно куда-то ехать. Российский футбольный союз предлагает 17 типов различных активностей для разных возрастов. После каждого события педагоги должны будут загрузить фото-видео отчёт на спортивный портал Российского движения школьников. Там будут начисляться баллы, - рассказали в минспорта республики.
По результатам фестиваля «Футбол в школе» в каждом регионе страны определятся победители в трёх номинациях - среди детских садов, школ до 300 учеников, школ с количеством более 300 учеников. Из их числа будут выбраны три лучшие организации страны.
На сегодня 1340 школ из 70 регионов России уже присоединились к фестивалю «Футбол в школе».
Школы и детсады Бурятии начнут вести футбольный рейтинг
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