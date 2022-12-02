02 декабря

01 декабря

Популярное

Школы и детсады Бурятии начнут вести футбольный рейтинг

Школы и детсады Бурятии начнут вести футбольный рейтинг
Общество,  Фото:pixabay.com
Приз за участие – футбольный инвентарь

В Бурятии стартует полезный интернет-проект «Футбол в школе». Стать его участником может любой детский сад или школа республики. Согласно правилам конкурса любое событие, мероприятие, связанное с футболом, нужно будет отснять на камеру, и загрузить фото и видео на сайт Российского движения школьников.

Там будут начисляться баллы и формироваться рейтинг каждого учреждения, и региона в целом. Победители рейтинга получат новый футбольный инвентарь, мячи, футбольные ворота.

Для участия в проекте необходимо до 15 декабря зарегистрироваться и подать заявку на сайте Спорт.рдш.рф. Конкурс «Футбол в школе» продлится до 22 мая 2023 года.

- Максимально удобный формат фестиваля позволяет все конкурсы и соревнования необходимо провести на базе собственной школы. Ученикам и их педагогам не нужно куда-то ехать. Российский футбольный союз предлагает 17 типов различных активностей для разных возрастов. После каждого события педагоги должны будут загрузить фото-видео отчёт на спортивный портал Российского движения школьников. Там будут начисляться баллы, - рассказали в минспорта республики.

По результатам фестиваля «Футбол в школе» в каждом регионе страны определятся победители в трёх номинациях - среди детских садов, школ до 300 учеников, школ с количеством более 300 учеников. Из их числа будут выбраны три лучшие организации страны.

На сегодня 1340 школ из 70 регионов России уже присоединились к фестивалю «Футбол в школе».

спорт футбол школы детские сады

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Школы и детсады Бурятии начнут вести футбольный рейтинг
Школы и детсады Бурятии начнут вести футбольный рейтинг
Общество, 02.12.2022
Приз за участие – футбольный инвентарь
В Улан-Удэ временами небольшой снег
В Улан-Удэ временами небольшой снег
Общество, 02.12.2022
В районах республики ожидаются метели 
В Улан-Удэ откроется выставка союза художников Бурятии
В Улан-Удэ откроется выставка союза художников Бурятии
Общество, 01.12.2022
Экспозиция объединит работы известных мастеров и молодых авторов
В Улан-Удэ стартовал фестиваль инженерно-технического творчества
В Улан-Удэ стартовал фестиваль инженерно-технического творчества
Общество, 01.12.2022
Участникам предлагается создать роботов и устройства, улучшающие жизнь людей
В Бурятии при многомиллионном ремонте школе пожалели краску на батареи
В Бурятии при многомиллионном ремонте школе пожалели краску на батареи
Общество, 01.12.2022
Там оставили ржавые радиаторы и забыли про пожарную сигнализацию
В Улан-Удэ завершается акция «Коробка храбрости»
В Улан-Удэ завершается акция «Коробка храбрости»
Общество, 01.12.2022
Подарки тяжелобольным детям можно подарить до 5 декабря
Врачи Тункинской больницы приняли участие во всероссийской акции поддержки инвалидов
Врачи Тункинской больницы приняли участие во всероссийской акции поддержки инвалидов
Общество, 01.12.2022
Мероприятие проводится в честь Международного дня инвалидов
В Бурятии завершился благотворительный киномарафон
В Бурятии завершился благотворительный киномарафон
Общество, 01.12.2022
Собранные средства будут направлены в помощь нуждающимся семьям мобилизованных
Северобайкальцы завоевали «бронзу» в первенстве по панкратиону
Северобайкальцы завоевали «бронзу» в первенстве по панкратиону
Общество, 01.12.2022
Соревнования проходили в Иркутской области
В Улан-Удэ росгвардейцы поймали алиментщика в розыске
В Улан-Удэ росгвардейцы поймали алиментщика в розыске
Общество, 01.12.2022
Мужчина долгое время скрывался от уплаты алиментов
В Бурятии информационная линия «Наши дети» вольётся в федеральную систему
В Бурятии информационная линия «Наши дети» вольётся в федеральную систему
Общество, 01.12.2022
Операторы начнут принимать звонки от граждан с сегодняшнего дня
В Бурятии с начала года субсидию на жильё получили 56 инвалидов
В Бурятии с начала года субсидию на жильё получили 56 инвалидов
Общество, 01.12.2022
В очереди на улучшение жилищных условий стоит ещё 158 человек
Школьница из Бурятии заняла второе место в конкурсе интерактивных открыток
Общество, 01.12.2022
Конкурс прошёл дистанционно с 25 октября по 6 ноября

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^