Через месяц пара планирует пожениться
По итогам соревнований 2022 года лучшими скайраннерами России признаны иркутяне Ирина Морозова и Виталий Чернов. Решение огласила федерация альпинизма на торжественном вечере в Москве 25 ноября.
Виталий Чернов завоевал серебро первого чемпионата мира по SkySnow. Он второй год подряд признаётся лучшим спортсменом страны.
«Вести-Иркутск» сообщают, что Виталий с Ириной больше, чем представители клуба Black Lynxs. Через месяц спортсмены планируют пожениться.
- Виталию, да — это, наверное, уже привычно. Но для меня, человека, который занимается чуть больше, чем три года, это очень почётно. И это было очень неожиданно. И просто приятно, когда ты занимаешься любимым делом, ты в него вкладываешься и потом получаешь какое-либо признание, - рассказала в интервью телеканалу лучший скайраннер России Ирина Морозова.
Справка:
Скайраннинг – скоростное восхождение. В соответствии с правилами соревнования проводят на горах высотой не ниже 2000 метров с минимальным средним уклоном 6 % и обязательно включающие участки с уклоном 30 %.
Спортсмены из Иркутска признаны лучшими скайраннерами России
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Экспозиция объединит работы известных мастеров и молодых авторов
Участникам предлагается создать роботов и устройства, улучшающие жизнь людей
Там оставили ржавые радиаторы и забыли про пожарную сигнализацию
Они вышили фрагмент карты Забайкальского края
Подарки тяжелобольным детям можно подарить до 5 декабря
Через месяц пара планирует пожениться
Мероприятие проводится в честь Международного дня инвалидов
Собранные средства будут направлены в помощь нуждающимся семьям мобилизованных
Соревнования проходили в Иркутской области
Мужчина долгое время скрывался от уплаты алиментов
Операторы начнут принимать звонки от граждан с сегодняшнего дня
В очереди на улучшение жилищных условий стоит ещё 158 человек
Конкурс прошёл дистанционно с 25 октября по 6 ноября
Гран-при выиграла представительница Курумканского района
Для посетителей провели виртуальную экскурсию по улицам города