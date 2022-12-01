Спортсмены из Иркутска признаны лучшими скайраннерами России

Общество, Фото: страница Виталия Чернова

Через месяц пара планирует пожениться



По итогам соревнований 2022 года лучшими скайраннерами России признаны иркутяне Ирина Морозова и Виталий Чернов. Решение огласила федерация альпинизма на торжественном вечере в Москве 25 ноября.



Виталий Чернов завоевал серебро первого чемпионата мира по SkySnow. Он второй год подряд признаётся лучшим спортсменом страны.



«Вести-Иркутск» сообщают, что Виталий с Ириной больше, чем представители клуба Black Lynxs. Через месяц спортсмены планируют пожениться.



- Виталию, да — это, наверное, уже привычно. Но для меня, человека, который занимается чуть больше, чем три года, это очень почётно. И это было очень неожиданно. И просто приятно, когда ты занимаешься любимым делом, ты в него вкладываешься и потом получаешь какое-либо признание, - рассказала в интервью телеканалу лучший скайраннер России Ирина Морозова.



Справка:



Скайраннинг – скоростное восхождение. В соответствии с правилами соревнования проводят на горах высотой не ниже 2000 метров с минимальным средним уклоном 6 % и обязательно включающие участки с уклоном 30 %.



