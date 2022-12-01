Врачи Тункинской больницы приняли участие во всероссийской акции поддержки инвалидов

Мероприятие проводится в честь Международного дня инвалидов



В Тункинской центральной районной больнице (ЦРБ) проходит неделя укрепления здоровья и поддержки физической активности среди людей с инвалидностью. Мероприятие будет проходить с 28 ноября по 4 декабря. Цель акции – привлечение внимания общества к проблемам людей с ограниченными возможностями.



На сегодняшний день в Тункинской ЦРБ проходят лечение 86 инвалидов. В эти дни, фельдшера, участковые врачи проводят ряд профилактических мероприятий. Это лекции с пациентами с целью информирования о пользе физической активности, проведение занятий по лечебной физкультуре. По возможности пациентам ограничивают время, проводимое в положении сидя или лёжа.



- Мы организовываем прогулки на свежем воздухе. Играем с ними в различные спортивные игры на пользу организма, а также, чтобы уменьшить вредное воздействие на здоровье малоподвижного образа жизни, - рассказывают тункинские врачи.



Акция приурочена к Международному дню инвалидов, который ежегодно отмечается 3 декабря.

