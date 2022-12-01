Мужчина долгое время скрывался от уплаты алиментов
В Улан-Удэ на улице Цивилева сотрудники Росгвардии заметили подозрительного мужчину, который при виде наряда свернул в ближайший двор.
Сотрудники остановили мужчину для проверки документов. Выяснилось, что гражданин находится в розыске.
46-летний мужчина, по данным службы судебных приставов, длительное время уклоняется от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетнего ребёнка и скрывается.
- Задержанный был доставлен в полицию для дальнейшей передачи судебным приставам. Мужчина будет привлечен к административной ответственности за неуплату средств на содержание детей. Его алиментный долг составляет свыше 200 тысяч рублей, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.
В Улан-Удэ росгвардейцы поймали алиментщика в розыске
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Соревнования проходили в Иркутской области
Мужчина долгое время скрывался от уплаты алиментов
Операторы начнут принимать звонки от граждан с сегодняшнего дня
В очереди на улучшение жилищных условий стоит ещё 158 человек
Гран-при выиграла представительница Курумканского района
Для посетителей провели виртуальную экскурсию по улицам города
Он расположен в селе Петропавловка
По маршруту будет ездить 26 машин
29 ноября прошла церемония награждения лауреатов конкурса
Спортсмены завоевали награды открытого кубка местной федерации настольного тенниса
Ешин-Хорло Гомбоин была руководителем школы-студии «Хадаг» и ансамбля «Тоонто»
Победитель подпишет контракт с бойцовской лигой
Новый детский сад находится на Бурводе
Спортсмены завоевали серебряные и бронзовые награды
Он продлится до 5 декабря