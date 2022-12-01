В Улан-Удэ росгвардейцы поймали алиментщика в розыске

Общество, Фото: Росгвардия по Бурятии

Мужчина долгое время скрывался от уплаты алиментов



В Улан-Удэ на улице Цивилева сотрудники Росгвардии заметили подозрительного мужчину, который при виде наряда свернул в ближайший двор.



Сотрудники остановили мужчину для проверки документов. Выяснилось, что гражданин находится в розыске.



46-летний мужчина, по данным службы судебных приставов, длительное время уклоняется от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетнего ребёнка и скрывается.



- Задержанный был доставлен в полицию для дальнейшей передачи судебным приставам. Мужчина будет привлечен к административной ответственности за неуплату средств на содержание детей. Его алиментный долг составляет свыше 200 тысяч рублей, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.



