В очереди на улучшение жилищных условий стоит ещё 158 человек
В Бурятии на сегодня проживает более 70 тысяч граждан с ограниченными возможностями здоровья.
– С начала года жилищные субсидии на приобретение жилья получили 56 инвалидов. В очереди на приобретение жилья нуждается ещё 158 инвалидов,- сообщила министр соцзащиты республики Татьяна Быкова.
Всего жилищных субсидий в этом году было выдано на общую сумму свыше 77,3 млн рублей из федерального бюджета и более 38,6 млн рублей из республиканской казны.
Кроме того, инвалиды получают меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг. Им предоставляется компенсация расходов по оплате ЖКХ в размере 50 процентов. Субсидиями на оплату ЖКХ в этом году воспользовались 63 830 инвалидов.
В Бурятии с начала года субсидию на жильё получили 56 инвалидов
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