В Бурятии с начала года субсидию на жильё получили 56 инвалидов

В очереди на улучшение жилищных условий стоит ещё 158 человек



В Бурятии на сегодня проживает более 70 тысяч граждан с ограниченными возможностями здоровья.



– С начала года жилищные субсидии на приобретение жилья получили 56 инвалидов. В очереди на приобретение жилья нуждается ещё 158 инвалидов,- сообщила министр соцзащиты республики Татьяна Быкова.



Всего жилищных субсидий в этом году было выдано на общую сумму свыше 77,3 млн рублей из федерального бюджета и более 38,6 млн рублей из республиканской казны.



Кроме того, инвалиды получают меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг. Им предоставляется компенсация расходов по оплате ЖКХ в размере 50 процентов. Субсидиями на оплату ЖКХ в этом году воспользовались 63 830 инвалидов.

