В Бурятии при многомиллионном ремонте школе пожалели краску на батареи

Там оставили ржавые радиаторы и забыли про пожарную сигнализацию













В плитке видны щели, кабинки в санузлах плохо закреплены, а раковины шатаются. Пожарной сигнализации вообще нет, хотя она заложена в смете. Недочёты выявили представители регионального отделения Народного фронта, в ноябре побывавшие в школе с проверкой. Общественники уверены: это ещё не всё.



- Судя по низкому качеству косметического ремонта, есть основания полагать, что подрядчик допустил куда более серьёзные нарушения, которые удастся обнаружить только при детальном обследовании, – говорят активисты Народного фронта. В плитке видны щели, кабинки в санузлах плохо закреплены, а раковины шатаются. Пожарной сигнализации вообще нет, хотя она заложена в смете. Недочёты выявили представители регионального отделения Народного фронта, в ноябре побывавшие в школе с проверкой. Общественники уверены: это ещё не всё.- Судя по низкому качеству косметического ремонта, есть основания полагать, что подрядчик допустил куда более серьёзные нарушения, которые удастся обнаружить только при детальном обследовании, – говорят активисты Народного фронта.













В этом году в Гусиноозёрске решили капитально отремонтировать основную общеобразовательную школу № 6. Изначально на это направили 30 миллионов рублей. Обновить здание должны были к 25 августа.За несколько дней до начала нового учебного года выяснилось, что местные власти учли в контракте не все работы. Пришлось выделить ещё 13 миллионов. Однако качество самого ремонта оставляет желать лучшего. К примеру, ржавые батареи покрасили только с одной стороны.Они уже обратились в прокуратуру с просьбой разобраться в ситуации. Всего в ООШ в две смены учатся порядка 200 детей.- Процесс обучения проходит без установленной пожарной сигнализации, что влечёт угрозу жизни и здоровью детей, – подчеркнула эксперт Народного фронта в Бурятии Юлия Сухарева. – Мы также ставим вопрос о рациональности использования денежных средств. Будем настаивать на том, чтобы подрядная организация в рамках гарантийных обязательств исправила все нарушения, выявленные во время рейда.