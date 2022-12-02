В районах республики ожидаются метели
По данным Бурятского гидрометцентра, 2 декабря по республике переменная облачность, местами небольшой снег, по Прибайкалью, северу и центру до умеренного. Ветер западный 5-10, в отдельных районах 15-18 м/с, позёмка, метели, заносы. Температура днём -13,-18, местами -23,-28.
В Улан-Удэ временами небольшой снег. Ветер западный 9-14 м/с. Температура днём -16,-18.
В Улан-Удэ временами небольшой снег
Общество, Фото:
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