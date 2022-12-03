На Байкале вновь пройдёт «Зимниада»

Большинство мероприятий фестиваля пройдут в феврале-марте следующего года



В Иркутской области пройдёт 20-й международный фестиваль зимних игр на Байкале «Зимниада». На сайте фестиваля появился календарь планируемых мероприятий.



С 23 по 25 декабря в городе Свирске пройдут «Свирские гонки» (0+). Соревнования по скоростному бегу на коньках состоятся на льду залива реки Ангара.



С 17-19 февраля 2023 года пройдёт Байкальская экстремальная гонка «Ледовый шторм» (0+). Спортсмены преодолеют 210 км по льду озера Байкал на коньках и велосипедах. Местом проведения станет ледовая акватория между посёлками Сахюрта и Листвянка. Также с 18 по 19 февраля 2023 года в Листвянке запланированы отборочные соревнования кубка мира по ледовому пату «Ice golf Baikal World Patt 2023» (0+).



Линейная гонка на собачьих упряжках на длинные дистанции «BaikalRace-2023» (0+) состоится с 23 по 28 февраля 2023 года в Иркутском районе. Традиционные состязания зимних волшебников «Ледяная сказка Байкала» (0+), проводимые на льду Байкала, пройдут с 24 по 25 февраля 2023 года в парке «Железнодорожник» города Слюдянка.



С 24 по 26 февраля 2023 года в музее «Тальцы», расположенном на 47 км от Иркутска по Байкальскому тракту, развернутся народные гулянья «Гуляй, Масленица!» (0+). Также в феврале запланировано проведение праздника культуры, творчества и спорта на льду Байкала «Olkhon Ice Fest» (6+) в акватории Малого моря, вблизи побережья острова Ольхон рядом с посёлком Хужир, а также пешего однодневного перехода «Ангарские бусы» (0+) по реке Ангара протяжённостью 13 км в окрестностях Свирска.



С 10 по 12 марта 2023 года пробегут открытый Байкальский международный марафон на коньках по озеру Байкал (0+). Соревнования проходят рядом с посёлком Сахюрта, в бухте Базарной. Зимний фестиваль скандинавской ходьбы на Байкале «Ольхонский нордик» (0+) соберёт любителей этого вида спорта на праздник на льду Байкала 11 и 12 марта 2023 года. Местом проведения выбрана акватория Малого моря.

