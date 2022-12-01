В Бурятии конкурс чтецов из-за ОРВИ перевели в дистанционный режим

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии объявлен XI межрегиональный конкурс чтецов «Четыре неба», посвящённый 90-летию со дня рождения народного поэта Бурятии Николай Дамдинова. Конкурс проводится по следующим номинациям: индивидуальное исполнение и коллективное исполнение.
Недавно организаторы решили провести конкурс только в дистанционном режиме.
- В связи с ростом заболеваемости ОРВИ конкурс будет проводиться в онлайн-формате. Так как среди участников много маленьких детей. Участники выполняют все прежние требования, но только своё выступление им нужно будет записать на видео, и отправить его 7 и 8 декабря. Гала-концерт лучших участников также пройдет в онлайн-формате, - сообщили «Байкал-Daily» в оргкомитете конкурса.
Требования к видео: хорошее качество, разрешение 720-1080Р, горизонтальная съёмка. Видео необходимо загрузить на платформу яндекс диск, ссылки на видео присылаются на электронный адрес [email protected] (вместе с заявкой на конкурс).
Конкурсанты, приславшие видеозаписи позднее указанного срока, а также неработающие ссылки, не будут оцениваться жюри.
В конкурсе принимают участие все желающие с разных уголков нашей республики, а также из других регионов нашей страны в возрасте от 6 до 23 лет, и старше. Участники исполняют произведения поэтов Бурятии на языке оригинала и в литературном переводе. Во время выступления могут быть использованы музыкальное сопровождение, декорации, костюмы.
Возрастное ограничение 6+