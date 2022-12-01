01 декабря

30 ноября

Популярное

В Бурятии конкурс чтецов из-за ОРВИ перевели в дистанционный режим

В Бурятии конкурс чтецов из-за ОРВИ перевели в дистанционный режим
Общество,  Фото:pixabay.com
Свои выступления нужно будет снять на видео

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии объявлен XI межрегиональный конкурс чтецов «Четыре неба», посвящённый 90-летию со дня рождения народного поэта Бурятии Николай Дамдинова. Конкурс проводится по следующим номинациям: индивидуальное исполнение и коллективное исполнение.

Недавно организаторы решили провести конкурс только в дистанционном режиме.

- В связи с ростом заболеваемости ОРВИ конкурс будет проводиться в онлайн-формате. Так как среди участников много маленьких детей. Участники выполняют все прежние требования, но только своё выступление им нужно будет записать на видео, и отправить его 7 и 8 декабря. Гала-концерт лучших участников также пройдет в онлайн-формате, - сообщили «Байкал-Daily» в оргкомитете конкурса.

Требования к видео: хорошее качество, разрешение 720-1080Р, горизонтальная съёмка. Видео необходимо загрузить на платформу яндекс диск, ссылки на видео присылаются на электронный адрес [email protected] (вместе с заявкой на конкурс).

Конкурсанты, приславшие видеозаписи позднее указанного срока, а также неработающие ссылки, не будут оцениваться жюри.

В конкурсе принимают участие все желающие с разных уголков нашей республики, а также из других регионов нашей страны в возрасте от 6 до 23 лет, и старше. Участники исполняют произведения поэтов Бурятии на языке оригинала и в литературном переводе. Во время выступления могут быть использованы музыкальное сопровождение, декорации, костюмы.
 

Возрастное ограничение 6+
конкурс чтецы ОРВИ

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Улан-удэнцам сильнее захотелось длинных праздников после отмены ковидных ограничений
Улан-удэнцам сильнее захотелось длинных праздников после отмены ковидных ограничений
Общество, 01.12.2022
На девятидневные каникулы согласно более половины работающих горожан
В Бурятии конкурс чтецов из-за ОРВИ перевели в дистанционный режим
В Бурятии конкурс чтецов из-за ОРВИ перевели в дистанционный режим
Общество, 01.12.2022
Свои выступления нужно будет снять на видео
С жильцов дома в Улан-Удэ брали плату за свет в тёмном подъезде
С жильцов дома в Улан-Удэ брали плату за свет в тёмном подъезде
Общество, 01.12.2022
Энергетикам придётся сделать людям перерасчёт
В Улан-Удэ массово проверят водителей
В Улан-Удэ массово проверят водителей
Общество, 01.12.2022
Проверка традиционно пройдёт в пятницу

В колонии-поселении в Улан-Удэ появился тренажёрный зал
В колонии-поселении в Улан-Удэ появился тренажёрный зал
Общество, 01.12.2022
Тренажёры предназначены для всех групп мышц
В Бурятии простились с погибшим на Украине 47-летним военным
В Бурятии простились с погибшим на Украине 47-летним военным
Общество, 01.12.2022
Его посмертно наградили орденом Мужества
В Бурятии жители Гусиноозёрска страдают от холода в квартирах
В Бурятии жители Гусиноозёрска страдают от холода в квартирах
Общество, 01.12.2022
Возмущённый житель обратился к главе Бурятии
Жители Бурятии жалуются на вываливающийся из машин уголь
Жители Бурятии жалуются на вываливающийся из машин уголь
Общество, 01.12.2022
Местные жители жалуются, что он летит прямо в другие авто
Небольшая потеря: Жители Бурятии не переживают из-за ухода автомобильных брендов
Небольшая потеря: Жители Бурятии не переживают из-за ухода автомобильных брендов
Общество, 01.12.2022
Почти 40% местных автолюбителей уповают на параллельный импорт
Жители Заиграевского района Бурятии пожаловались на холод в домах
Жители Заиграевского района Бурятии пожаловались на холод в домах
Общество, 01.12.2022
«Может, уголь плохой?» - размышляют сельчане
Жителей Бурятии призывают сделать кормушки для птиц
Жителей Бурятии призывают сделать кормушки для птиц
Общество, 01.12.2022
1 декабря стартовал интернет-конкурс «Гости у моей кормушки»
Охотников с севера Бурятии успокоили по поводу зимовий
Охотников с севера Бурятии успокоили по поводу зимовий
Общество, 01.12.2022
Мэр Северобайкальска встретился с руководителем агентства лесного хозяйства
Большинство уроженцев Бурятии навсегда остаются на родине
Большинство уроженцев Бурятии навсегда остаются на родине
Общество, 01.12.2022
На долю иностранцев приходится 1,7% населения республики
В Улан-Удэ перешли на круглосуточную подсыпку дорог
В Улан-Удэ перешли на круглосуточную подсыпку дорог
Общество, 01.12.2022
Уборка и подсыпка улиц теперь идёт непрерывно

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^