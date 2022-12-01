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Число ВИЧ-инфицированных в Бурятии превысило 10 тысяч

Число ВИЧ-инфицированных в Бурятии превысило 10 тысяч
Общество, 
Больше всего носителей вируса оказалось среди молодёжи

1 декабря – всемирный день борьбы со СПИДом (синдромом приобретённого иммунодефицита). Его учредили в 1988 году по решению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Генеральной Ассамблеи ООН.

К счастью, у людей, принимающих современные антиретровирусные препараты, ВИЧ не переходит в СПИД. Вирус иммунодефицита является пожизненным хроническим заболеванием, которое при своевременной терапии позволяет им жить так же долго и полноценно, как все остальные.

По данным республиканского управления Роспотребнадзора, за все годы регистрации ВИЧ его выявили у 10 579 жителей Бурятии. Больше всего инфицированных – в Заиграевском, Селенгинском, Курумканском, Тарбагатайском, Кабанском, Кяхтинском и Баргузинском районах и в Улан-Удэ.

Чаще всего вирус иммунодефицита встречается в возрасте от 20 до 29 лет (33,9%). На втором месте – наши земляки в возрасте от 30 до 39 (32,5%) и далее – от 40 до 49 лет (16,8%).

- При этом наблюдается тенденция к снижению регистрации новых случаев среди молодёжи до 20 лет, – рассказали в надзорном ведомстве.

Основной путь передачи – половой (73,9% случаев). Доля заразившихся через внутривенное употребление наркотиков составила 24%.

В Роспотребнадзоре напомнили, что вирус может поразить любого человека и в любом возрасте. Его нельзя распознать по каким-либо симптомам, а ВИЧ-положительные люди ничем не отличаются от других.

Инфекция не передаётся при кашле и чихании, прикосновениях, объятиях, поцелуях, при пользовании одним туалетом, душем, кухонными принадлежностями и одеждой и через комариные укусы. Зато вирус содержится в биологических жидкостях – крови, сперме, влагалищных выделениях, грудном молоке. Так что риск есть при незащищённых половых контактах. Два других пути передачи – через кровь и от матери к ребёнку.

Единственный способ узнать о заражении – сдать анализ. Тестироваться на ВИЧ специалисты советуют каждый год. Позднее выявление инфекции затрудняет лечение и сокращает продолжительность жизни.
ВИЧ болезнь

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