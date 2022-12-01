В Улан-Удэ прошёл фестиваль эвенкийской культуры

Гран-при выиграла представительница Курумканского района



30 ноября в Бурятии завершился X межрегиональный фестиваль эвенкийской культуры им В.С. Гончикова. Участие приняли 36 коллективов, а также отдельные исполнители. 218 человек из семи регионов России представили своё творчество в вокале, хореографии и инструментальном исполнительстве.



Фестиваль был юбилейный и был посвящён 30-летию государственного республиканского центра эвенкийской культуры «Арун» и его коллектива, ансамбля «Гулувун». В рамках мероприятия прошли отборочный тур, круглый стол экспертов и гала-концерт.



По результатам конкурсного отбора на первое место среди вокалистов старшей возрастной группы вышли дуэт участниц ансамбля «Тогокон» из села Байкит Красноярского края Надежды Осогосток и Инны Кожариной под руководством Татьяны Грошевой. На втором месте – вокальная группа ансамбля «Гулувун». На третьем – «Синильга» из Северо-Байкальского района.



Среди солистов старшей возрастной группы шла острая борьба. По результатам голосования на третье место вышел Михаил Хорошев из Тунгокоченского района Забайкальского края. Вторым стал Максим Дженкоуль из села Ванавара Красноярского края с авторскими песнями. Первое место завоевала Евгения Корытова из Улан-Удэ. Также жюри высоко оценило выступление Александра Пичугина из Баунта.



Звёздочкой фестиваля можно назвать семилетнюю Сэндэму, воспитанницу детского эвенкийского центра «Юктэ» Курумканского района. Она заняла первое место в младшей группе среди солистов.



Среди хореографических работ следует отметить два коллектива из Северо-Байкальского района: «Синильга» и «Краски Северобайкалья». Также интересным было выступление амурчан. Зрителей и жюри порадовали маленькие артисты из села Курумкан под руководством молодого хореографа Татьяны Ринчиновой.



Гран-при фестиваля и приз в размере 25 тысяч рублей жюри присудила Дугарме Цыреновой из Курумканского района. Сердца зрителей и жюри покорила старинная легенда на эвенкийском языке.



Подарок от министерства культуры региона получил и юбиляр – центр эвенкийской культуры «Арун». Ему вручили сертификат на 500 тысяч рублей на укрепление материально-технической базы. Об этом сообщает пресс-служба центра.

