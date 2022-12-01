01 декабря

30 ноября

Популярное

В Улан-Удэ прошёл фестиваль эвенкийской культуры

В Улан-Удэ прошёл фестиваль эвенкийской культуры
Общество,  Фото:пресс-служба ГРЦЭК «Арун»
Гран-при выиграла представительница Курумканского района

30 ноября в Бурятии завершился X межрегиональный фестиваль эвенкийской культуры им В.С. Гончикова. Участие приняли 36 коллективов, а также отдельные исполнители. 218 человек из семи регионов России представили своё творчество в вокале, хореографии и инструментальном исполнительстве.

Фестиваль был юбилейный и был посвящён 30-летию государственного республиканского центра эвенкийской культуры «Арун» и его коллектива, ансамбля «Гулувун». В рамках мероприятия прошли отборочный тур, круглый стол экспертов и гала-концерт.

По результатам конкурсного отбора на первое место среди вокалистов старшей возрастной группы вышли дуэт участниц ансамбля «Тогокон» из села Байкит Красноярского края Надежды Осогосток и Инны Кожариной под руководством Татьяны Грошевой. На втором месте – вокальная группа ансамбля «Гулувун». На третьем – «Синильга» из Северо-Байкальского района.

Среди солистов старшей возрастной группы шла острая борьба. По результатам голосования на третье место вышел Михаил Хорошев из Тунгокоченского района Забайкальского края. Вторым стал Максим Дженкоуль из села Ванавара Красноярского края с авторскими песнями. Первое место завоевала Евгения Корытова из Улан-Удэ. Также жюри высоко оценило выступление Александра Пичугина из Баунта.

Звёздочкой фестиваля можно назвать семилетнюю Сэндэму, воспитанницу детского эвенкийского центра «Юктэ» Курумканского района. Она заняла первое место в младшей группе среди солистов.

Среди хореографических работ следует отметить два коллектива из Северо-Байкальского района: «Синильга» и «Краски Северобайкалья». Также интересным было выступление амурчан. Зрителей и жюри порадовали маленькие артисты из села Курумкан под руководством молодого хореографа Татьяны Ринчиновой.

Гран-при фестиваля и приз в размере 25 тысяч рублей жюри присудила Дугарме Цыреновой из Курумканского района. Сердца зрителей и жюри покорила старинная легенда на эвенкийском языке.

Подарок от министерства культуры региона получил и юбиляр – центр эвенкийской культуры «Арун». Ему вручили сертификат на 500 тысяч рублей на укрепление материально-технической базы. Об этом сообщает пресс-служба центра.
Бурятия Улан-Удэ фестиваль эвенки концерт конкурс национальная культура вокальный конкурс

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Северобайкальцы завоевали «бронзу» в первенстве по панкратиону
Северобайкальцы завоевали «бронзу» в первенстве по панкратиону
Общество, 01.12.2022
Соревнования проходили в Иркутской области
В Улан-Удэ росгвардейцы поймали алиментщика в розыске
В Улан-Удэ росгвардейцы поймали алиментщика в розыске
Общество, 01.12.2022
Мужчина долгое время скрывался от уплаты алиментов
В Бурятии информационная линия «Наши дети» вольётся в федеральную систему
В Бурятии информационная линия «Наши дети» вольётся в федеральную систему
Общество, 01.12.2022
Операторы начнут принимать звонки от граждан с сегодняшнего дня
В Бурятии с начала года субсидию на жильё получили 56 инвалидов
В Бурятии с начала года субсидию на жильё получили 56 инвалидов
Общество, 01.12.2022
В очереди на улучшение жилищных условий стоит ещё 158 человек
В Улан-Удэ прошёл фестиваль эвенкийской культуры
В Улан-Удэ прошёл фестиваль эвенкийской культуры
Общество, 01.12.2022
Гран-при выиграла представительница Курумканского района
В Германии прошла выставка об Иркутске
В Германии прошла выставка об Иркутске
Общество, 01.12.2022
Для посетителей провели виртуальную экскурсию по улицам города
В Улан-Удэ подвели итоги фестиваля-конкурса «Амар мэндэ»
В Улан-Удэ подвели итоги фестиваля-конкурса «Амар мэндэ»
Общество, 01.12.2022
29 ноября прошла церемония награждения лауреатов конкурса
Теннисисты Бурятии успешно выступили в Монголии
Теннисисты Бурятии успешно выступили в Монголии
Общество, 01.12.2022
Спортсмены завоевали награды открытого кубка местной федерации настольного тенниса
Ушла из жизни народная артистка Бурятии
Ушла из жизни народная артистка Бурятии
Общество, 01.12.2022
Ешин-Хорло Гомбоин была руководителем школы-студии «Хадаг» и ансамбля «Тоонто»
Уроженец Бурятии участвует в реалити-шоу о ММА
Уроженец Бурятии участвует в реалити-шоу о ММА
Общество, 01.12.2022
Победитель подпишет контракт с бойцовской лигой
В Улан-Удэ открыли третий корпус детсада «Зорька»
В Улан-Удэ открыли третий корпус детсада «Зорька»
Общество, 01.12.2022
Новый детский сад находится на Бурводе
Лучники Бурятии стали призёрами «Надежд России»
Лучники Бурятии стали призёрами «Надежд России»
Общество, 01.12.2022
Спортсмены завоевали серебряные и бронзовые награды

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^