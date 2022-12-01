Проверка традиционно пройдёт в пятницу
Вечером 2 декабря в Улан-Удэ будет проведена массовая проверка водителей группами нарядов ДПС.
- Особое внимание будет уделено соблюдению ПДД водителями и пешеходами на пешеходных переходах, а также пресечению фактов управления транспортом в состоянии опьянения, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Запланировано выставление дополнительных 10 экипажей ДПС. В течение нескольких часов автоинспекторы проведут проверку на основных магистральных улицах столицы Бурятии.
Улан-удэнцев просят не оставаться равнодушными и своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно или управляют автомобилем с признаками опьянения. Обратиться можно по телефонам: 29-29-02, 29-29-99 или 102.
В Улан-Удэ массово проверят водителей
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