В колонии-поселении в Улан-Удэ появился тренажёрный зал





В колонии-поселении №3 в Улан-Удэ открыли тренажёрный зал для осуждённых.- Право открытия было предоставлено кандидату в мастера спорта по пауэрлифтингу, серебряному призёру первенства ДФО по пауэрлифтингу Владимиру Швецову. Затем спортсмен провел для осуждённых мастер-класс по пауэрлифтингу, в ходе которого рассказал, как правильно выполнять упражнения и наглядно продемонстрировал технику выполнения упражнений со штангой. После мастер-класса среди осуждённых состоялся небольшой турнир по пауэрлифтингу, в котором Владимир Олегович выступил главным судьей, - сообщили в УФСИН по Бурятии.Спортивный зал оборудован разнообразными тренажерами и снарядами, предназначенными для комплексного развития и укрепления всех групп мышц.Осуждённые смогут тренироваться в свободное от работы время.