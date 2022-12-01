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В колонии-поселении в Улан-Удэ появился тренажёрный зал

В колонии-поселении в Улан-Удэ появился тренажёрный зал
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Тренажёры предназначены для всех групп мышц

В колонии-поселении №3 в Улан-Удэ открыли тренажёрный зал для осуждённых.

- Право открытия было предоставлено кандидату в мастера спорта по пауэрлифтингу, серебряному призёру первенства ДФО по пауэрлифтингу Владимиру Швецову. Затем спортсмен провел для осуждённых мастер-класс по пауэрлифтингу, в ходе которого рассказал, как правильно выполнять упражнения и наглядно продемонстрировал технику выполнения упражнений со штангой. После мастер-класса среди осуждённых состоялся небольшой турнир по пауэрлифтингу, в котором Владимир Олегович выступил главным судьей, - сообщили в УФСИН по Бурятии.


Спортивный зал оборудован разнообразными тренажерами и снарядами, предназначенными для комплексного развития и укрепления всех групп мышц.

Осуждённые смогут тренироваться в свободное от работы время.
колония спорт Здоровый образ жизни тренажеры

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