Улан-удэнцам сильнее захотелось длинных праздников после отмены ковидных ограничений

На девятидневные каникулы согласно более половины работающих горожан





Новогодние каникулы в России начнутся 31 декабря 2022-го и продолжатся по 8 января 2023-го включительно. В понедельник, 9-го, все выйдут на работу. Такой длинный отдых одобряют более половины – 61% – жителей бурятской столицы. Это выяснили специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob после опроса, который проводился с 28 по 29 ноября.Причина – отмена ковидных ограничений. Теперь все желающие смогут ходить на праздниках в театры и музеи и посещать массовые мероприятия. По мнению улан-удэнцев, это отличная возможность расслабиться и провести время с близкими. Одни хотят махнуть на зимний курорт, другие – разобраться с накопившимися делами.А вот 15% респондентов негативно относятся к столь долгому ничегонеделанью. Ещё 19% оказалось всё равно, поскольку они работают посменно.Сторонников девятидневных новогодних каникул среди женщин больше, чем среди мужчин – 62% против 53% соответственно, а среди тех, у кого есть дети – больше, чем среди бездетных (61% и 55%). 68% улан-удэнцев до 34 лет тоже устраивает длительный перерыв в работе – в отличие от тех, кто старше 45-ти (только 56%).В целом россияне стали чаще радоваться новогодним каникулам, чем в прошлом году – любителей длинных праздников сегодня почти столько же, сколько был до пандемии коронавируса. В 2021-ом россияне без QR-кода, по сути, остались без развлечений.