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В Бурятии жители Гусиноозёрска страдают от холода в квартирах

В Бурятии жители Гусиноозёрска страдают от холода в квартирах
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Возмущённый житель обратился к главе Бурятии

Жители города Гусиноозёрск Селенгинского района Бурятии массово жалуются на холод в квартирах. Через паблик «Аноним 03» местный житель обратился к главе Бурятии Алексею Цыденову.

- Уважаемый Алексей Самбуевич! Обратите внимание на нашу проблему. В Гусиноозёрске два месяца практически нет отопления, горожане замерзают в своих квартирах. Обращения в УК никаких результатов не приносит. Администрация бездействует. Помогите нам простым жителям решить эту проблему, платим мы немалые деньги за все, - говорится в сообщении.

Проблему с отоплением подтвердили местные власти. Они сообщили горожанам, что 30 ноября состоялось совещание с руководителями управляющих организаций. В итоге решено провести комиссионное обследование во всех многоквартирных домах Гусиноозёрска.

- Прошло совещание с участием руководителей управляющих организацией по проблеме некачественного предоставления услуг по теплоснабжению. В ходе совещания было принято решение о немедленном начале комиссионного обследования по всем МКД города, по выяснению причины отсутствия тепла, проверке, регулировке параметров давления на подающем и обратном трубопроводах. Решения принимаются на месте, после обследования домов, - сообщили в пресс-службе администрации Селенгинского района.

В свою очередь, жители Гусиноозёрска с нетерпением ждут результатов обследования. В паблике «Весь Гусиноозёрск» местные рассказали о текущем состоянии тепла в своих квартирах.

«Ждём результаты обследования! Ну и конечно же тепла!»,

«Холодно, дома в тёплых вещах ходим, и дома ребёнок, включаем обогреватели»,

«Зато деньги бешеные платим за теплоту, а дубак»,

«Ужасно холодно в квартирах, батареи еле тёплые!»

Как сообщал «Байкал-Daily», также на днях в селе Гусиное Озеро, недалеко от Гусиноозёрска, произошла авария на объекте водоснабжения. Без холодной воды осталось 12 многоквартирных домов. На сегодняшний день подача воды возобновлена.

отопление

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