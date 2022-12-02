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В Советском районе Улан-Удэ выберут «Мисс Снегурочку»

В Советском районе Улан-Удэ выберут «Мисс Снегурочку»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Конкурс проводится дистанционно

В Советском районе Улан-Удэ пройдёт районный дистанционный конкурс «Мисс Снегурочка – 2022». Для участия приглашаются девочки в возрасте от 6 до 14 лет.

Конкурс проводится в четыре этапа:
1 этап – отборочный «Я стильная Снегурочка» с 13 по 24 декабря (топ - 10);
2 этап – отборочный «Фейерверк талантов» с 26 по 29 декабря (топ - 5);
3 этап – финальный «Мисс Снегурочка – 2022» пройдёт 30 декабря (подведение итогов);
4 этап – заключительный состоится 13 января 2023 года (гала-концерт и награждение).

Для участия необходимо отправить заявку и видеовизитку с 13 по 24 декабря на электронную почту: [email protected] с пометкой «Снегурочка». На каждую участницу отдельно заполняется заявка и видеовизитка.

Определение победительниц конкурса производится путём открытого голосования членов жюри. каждый конкурс оценивается по пятибалльной шкале. Будут выбраны победительница и призёры в номинациях: «Мисс Снегурочка – 2022», «I Вице-Мисс Снегурочка – 2022», «II Вице-Мисс Снегурочка – 2022», «Мисс Снежная грация», «Мисс Зимние обаяние», «Мисс Снежная королева», «Мисс Оригинальность», «Мисс Изящество», «Мисс Обворожительность» и «Мисс Очарование». 13 января 2023 года в доме творчества Советского района «Форус» пройдёт гала-концерт и награждение номинанток.

Более подробную информацию можно найти в положении о конкурсе на сайте ДТСР «Форус», сообщает пресс-служба дома творчества.

Возрастное ограничение 6+
Улан-Удэ Снегурочка конкурс конкурс красоты Советский район дети

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