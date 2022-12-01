Детские пособия в Бурятии выплатят раньше обычного

Их перечислят уже 2 декабря





Ежемесячные пособия на детей в этот раз выплатят на день раньше. Через банки их обычно их перечисляют третьего числа каждого месяца, но деньги за ноябрь жители республики получат уже в ближайшую пятницу, сообщили в отделении пенсионного фонда Бурятии.



- 3 декабря выпадает на выходной, поэтому перечисление ежемесячных пособий на детей и беременным женщинам через банки за ноябрь будет произведено уже 2-го, – пояснили в ОПФР.



Речь идёт о выплатах по уходу за ребёнком до полутора лет; на детей от 8 до 17-ти лет и на детей служащих по призыву, а также женщинам, вставшим на учёт на ранних сроках беременности.



- Ежемесячная выплата на второго ребёнка из средств маткапитала тоже будет раньше – 23 декабря за выходной день 25-го, а детских пособий через отделения почтовой связи – по графику, со 2-го по 21-ое число, – отметили в пенсионном фонде.



Получить ответы на все интересующие вопросы можно, позвонив в единый контакт-центр ПФР по номеру 8 800 600 0000 или в официальном сообществе пенсионного фонда Бурятии во «ВКонтакте».

