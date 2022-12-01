01 декабря

30 ноября

Популярное

Ушла из жизни народная артистка Бурятии

Ушла из жизни народная артистка Бурятии
Общество,  Фото:колледж искусств имени П.И. Чайковского
Ешин-Хорло Гомбоин была руководителем школы-студии «Хадаг» и ансамбля «Тоонто»

28 ноября на 76-м году ушла из жизни народная артистка и заслуженный работник культуры РБ, лауреат международных и всероссийских конкурсов фольклорного пения и народного творчества Ешин-Хорло Будуевна Гомбоин.

Ешин-Хорло Будуевна родилась 5 июня 1947 года в селе Ага-Хангил. В 1967 году поступила в Улан-Удэнское музыкальное училище имени П.И. Чайковского по классу народных инструментов (домра). А в 1980 году успешно окончила отделение оркестрового дирижирования Восточно-Сибирского института культуры.

За годы педагогической деятельности в колледже искусств им. П. И. Чайковского Ешин-Хорло Будуевна выпустила немало специалистов: руководителей творческих коллективов, солистов народного пения, которые ныне успешно продолжают дело своего учителя.

В течение многих лет Ешин-Хорло Гомбоин вела кропотливую и целенаправленную работу по поиску образцов традиционного звукового творчества, изучению, возрождению и пропаганде бурятского фольклора.

- Мы уверены, что её большой труд не будет забыт, а найдёт продолжение в творчестве новых поколений фольклористов, - сообщает колледж искусств имени П.И. Чайковского.

Министерство культуры Республики Бурятия, колледж искусств имени П.И. Чайковского выражают глубокие соболезнования родным и близким Ешин Гомбоин. Церемония прощания состоится 2 декабря, в пятницу, с 9:00 до 10:00 в большом зале прощания по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 1а.
некролог Бурятия

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Ушла из жизни народная артистка Бурятии
Ушла из жизни народная артистка Бурятии
Общество, 01.12.2022
Ешин-Хорло Гомбоин была руководителем школы-студии «Хадаг» и ансамбля «Тоонто»
Уроженец Бурятии участвует в реалити-шоу о ММА
Уроженец Бурятии участвует в реалити-шоу о ММА
Общество, 01.12.2022
Победитель подпишет контракт с бойцовской лигой
В Улан-Удэ открыли третий корпус детсада «Зорька»
В Улан-Удэ открыли третий корпус детсада «Зорька»
Общество, 01.12.2022
Новый детский сад находится на Бурводе
Лучники Бурятии стали призёрами «Надежд России»
Лучники Бурятии стали призёрами «Надежд России»
Общество, 01.12.2022
Спортсмены завоевали серебряные и бронзовые награды
В Улан-Удэ выпустили книгу с биографиями бурятских писателей
В Улан-Удэ выпустили книгу с биографиями бурятских писателей
Общество, 01.12.2022
Над созданием книги работали учёные БГУ и Бурятского научного центра
Телебашня в Улан-Удэ будет сиять намного чаще
Телебашня в Улан-Удэ будет сиять намного чаще
Общество, 01.12.2022
Теперь её называют одной из главных городских достопримечательностей
Число ВИЧ-инфицированных в Бурятии превысило 10 тысяч
Число ВИЧ-инфицированных в Бурятии превысило 10 тысяч
Общество, 01.12.2022
Больше всего носителей вируса оказалось среди молодёжи
Улан-удэнцам сильнее захотелось длинных праздников после отмены ковидных ограничений
Улан-удэнцам сильнее захотелось длинных праздников после отмены ковидных ограничений
Общество, 01.12.2022
На девятидневные каникулы согласно более половины работающих горожан
В Бурятии конкурс чтецов из-за ОРВИ перевели в дистанционный режим
В Бурятии конкурс чтецов из-за ОРВИ перевели в дистанционный режим
Общество, 01.12.2022
Свои выступления нужно будет снять на видео
С жильцов дома в Улан-Удэ брали плату за свет в тёмном подъезде
С жильцов дома в Улан-Удэ брали плату за свет в тёмном подъезде
Общество, 01.12.2022
Энергетикам придётся сделать людям перерасчёт
В Улан-Удэ массово проверят водителей
В Улан-Удэ массово проверят водителей
Общество, 01.12.2022
Проверка традиционно пройдёт в пятницу

В Бурятии простились с погибшим на Украине 47-летним военным
В Бурятии простились с погибшим на Украине 47-летним военным
Общество, 01.12.2022
Его посмертно наградили орденом Мужества

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^