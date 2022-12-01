Ешин-Хорло Гомбоин была руководителем школы-студии «Хадаг» и ансамбля «Тоонто»
28 ноября на 76-м году ушла из жизни народная артистка и заслуженный работник культуры РБ, лауреат международных и всероссийских конкурсов фольклорного пения и народного творчества Ешин-Хорло Будуевна Гомбоин.
Ешин-Хорло Будуевна родилась 5 июня 1947 года в селе Ага-Хангил. В 1967 году поступила в Улан-Удэнское музыкальное училище имени П.И. Чайковского по классу народных инструментов (домра). А в 1980 году успешно окончила отделение оркестрового дирижирования Восточно-Сибирского института культуры.
За годы педагогической деятельности в колледже искусств им. П. И. Чайковского Ешин-Хорло Будуевна выпустила немало специалистов: руководителей творческих коллективов, солистов народного пения, которые ныне успешно продолжают дело своего учителя.
В течение многих лет Ешин-Хорло Гомбоин вела кропотливую и целенаправленную работу по поиску образцов традиционного звукового творчества, изучению, возрождению и пропаганде бурятского фольклора.
- Мы уверены, что её большой труд не будет забыт, а найдёт продолжение в творчестве новых поколений фольклористов, - сообщает колледж искусств имени П.И. Чайковского.
Министерство культуры Республики Бурятия, колледж искусств имени П.И. Чайковского выражают глубокие соболезнования родным и близким Ешин Гомбоин. Церемония прощания состоится 2 декабря, в пятницу, с 9:00 до 10:00 в большом зале прощания по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 1а.
Ушла из жизни народная артистка Бурятии
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