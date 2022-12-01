С жильцов дома в Улан-Удэ брали плату за свет в тёмном подъезде

Энергетикам придётся сделать людям перерасчёт





К уполномоченному по правам человека Юлии Жамбаловой обратился житель бурятской столицы. Мужчина усомнился в правильности начисления платы за электроэнергию на общедомовые нужды (ОДН).Вообще в ОДН входят затраты на содержание общего имущества, то есть за пределами отдельной квартиры – это подъездов, чердаков, подвалов. Плата при этом делится между всеми собственникам, исходя из площади их жилья (метража).Однако дом, в котором проживает улан-удэнец – деревянный и двухэтажный. Там отсутствует отопление, а подъезды не освещаются. Нет и других затрат, за которые бы начислялись коммунальные услуги на ОДН.Омбудсмен обратилась в управление муниципальной жилищной инспекции городской администрации. Представители учреждения провели внеплановую проверку в отношении АО «Читаэнергосбыт». Выяснилось, что нарушена процедура допуска в эксплуатацию общедомового счётчика электроэнергии, установленного в жилом здании. Из-за этого прибор нельзя считать учётным и применять его показания для определения объёма потребления электроэнергии.В итоге энергетикам объявили предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах. Им предложили сделать людям перерасчёт, исходя из установленных нормативов.