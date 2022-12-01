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В Иркутской области из-за погоды введут режим повышенной готовности

В Иркутской области из-за погоды введут режим повышенной готовности
Общество,  Фото:пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области
Он продлится до 5 декабря

В связи с неблагоприятными погодными условиями на территории всей Иркутской области введут режим повышенной готовности до 5 декабря. Решение приняли на внеочередном заседании КЧС под председательством губернатора Игоря Кобзева. Документ подготовят в ближайшее время.

– Это вынужденная мера, в регионе из-за холодов увеличилось количество бытовых пожаров. Больше половины – из-за короткого замыкания электропроводки. Стало больше и возгораний в результате нарушения правил безопасности при использовании печного отопления. режима. 5 декабря соберёмся дополнительно, оценим ситуацию по региону и примем решение, есть ли необходимость в продлении, – отметил глава региона.

По прогнозу Иркутского УГМС, с 1 по 3 декабря на территорию всего региона по-прежнему будут смещаться влажные воздушные массы с побережья Северного Ледовитого океана, ожидается небольшой, местами умеренный снег, который будет сопровождаться порывистым северо-западным ветром до 13 метров в секунду, 1 декабря до 15-17 метров в секунду с метелевыми явлениями. Температура воздуха ночью -20,-25 градусов, при уменьшении облачности понижение до -30,-37 градусов, днём -15,-20 градусов, местами до -25. Среднесуточные температуры воздуха в большинстве районов области ожидаются на 4-8 градусов ниже климатической нормы, в северных районах значения температур будут обычными (близки к норме). Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
Иркутская область режим повышенной готовности погода неблагоприятные метеоусловия

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