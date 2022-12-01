Лучники Бурятии стали призёрами «Надежд России»

Общество, Фото: пресс-служба колледжа БГУ

Спортсмены завоевали серебряные и бронзовые награды



С 21 по 27 ноября в городе Великие Луки проходили всероссийские соревнования по стрельбе из лука «Надежды России». Самый масштабный турнир в этом году собрал более 650 спортсменов из 35 регионов страны.



Представители сборной Бурятии стали призёрами соревнований. В стрельбе из классического лука у юниоров до 21 года третье место занял Бато Доржиев. Также третьей в классическом луке у юниорок до 21 года стала Светлана Харульчиева.



В командных соревнованиях по стрельбе из классического лука у юниоров «серебро» завоевали Александр Гонгоров, Бато Доржиев и Санжэ Цыдыпов. В командной «классике» у девушек бронзовые медали выиграли Адиса Гергенова, Александра Дашиева и Санжана Жигжитова.

