Спортсмены завоевали серебряные и бронзовые награды
С 21 по 27 ноября в городе Великие Луки проходили всероссийские соревнования по стрельбе из лука «Надежды России». Самый масштабный турнир в этом году собрал более 650 спортсменов из 35 регионов страны.
Представители сборной Бурятии стали призёрами соревнований. В стрельбе из классического лука у юниоров до 21 года третье место занял Бато Доржиев. Также третьей в классическом луке у юниорок до 21 года стала Светлана Харульчиева.
В командных соревнованиях по стрельбе из классического лука у юниоров «серебро» завоевали Александр Гонгоров, Бато Доржиев и Санжэ Цыдыпов. В командной «классике» у девушек бронзовые медали выиграли Адиса Гергенова, Александра Дашиева и Санжана Жигжитова.
Лучники Бурятии стали призёрами «Надежд России»
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