Уроженец Бурятии участвует в реалити-шоу о ММА

Победитель подпишет контракт с бойцовской лигой



Уроженец улуса Санага Закаменского района Бурятии Александр Намсараев участвует в новом реалити-шоу «Путь Бойца» (18+). Учится и тренируется Александр в городе Москва в Российском университете спорта «ГЦОЛИФК».



Как сообщает администрация Закаменского района, «Путь Бойца» – это ММА-реалити о становлении бойцов. Среди 10000 заявок отобрали 40 участников, которым дали возможность показать себя и побороться за контракт с бойцовской лигой «Наше Дело».



23 ноября была показана пилотная серия. Выход первого полноценного эпизода шоу запланирован на начало декабря.



Возрастное ограничение 18+

