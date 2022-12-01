Победитель подпишет контракт с бойцовской лигой
Уроженец улуса Санага Закаменского района Бурятии Александр Намсараев участвует в новом реалити-шоу «Путь Бойца» (18+). Учится и тренируется Александр в городе Москва в Российском университете спорта «ГЦОЛИФК».
Как сообщает администрация Закаменского района, «Путь Бойца» – это ММА-реалити о становлении бойцов. Среди 10000 заявок отобрали 40 участников, которым дали возможность показать себя и побороться за контракт с бойцовской лигой «Наше Дело».
23 ноября была показана пилотная серия. Выход первого полноценного эпизода шоу запланирован на начало декабря.
Возрастное ограничение 18+
Уроженец Бурятии участвует в реалити-шоу о ММА
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