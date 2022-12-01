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Жители Заиграевского района Бурятии пожаловались на холод в домах

Жители Заиграевского района Бурятии пожаловались на холод в домах
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
«Может, уголь плохой?» - размышляют сельчане

Жители Заиграевского района Бурятии пожаловались на холод в домах. Почему так происходит, люди задали вопрос в группе «Заиграево-инфо. 24/7».

- Зима только начинается, а в домах с отоплением очень холодно. Узнайте, пожалуйста, может, уголь плохой или пока топят не на полную мощность? – поинтересовались сельчане.

Ситуацию прокомментировал директор ЖКХ посёлка Заиграево Сергей Батурин. Он пояснил, что предприятие осуществляет подачу теплоносителя в соответствии с температурным графиком. Температура теплоносителя задаётся по усреднённой температуре наружного воздуха (12-24ч).

- При снижении температуры воздуха в жилых помещениях ниже нормативной, потребитель может обратится в управляющую компанию или ресурсоснабжающую организацию (ЖКХ) для выявления причин, - процитировали Сергея Батурина в «Заиграево-инфо. 24/7».
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