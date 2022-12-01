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Северобайкальцы завоевали «бронзу» в первенстве по панкратиону

Северобайкальцы завоевали «бронзу» в первенстве по панкратиону
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Северобайкальска
Соревнования проходили в Иркутской области

Северобайкальские спортсмены клуба «Место силы» завоевали бронзовую командную медаль в открытом первенстве Братска по панкратиону.

Как сообщает пресс-служба администрации Северобайкальска, в разделе «спортивная борьба» (спортсмены до 12 лет) на счету юных спортсменов три «бронзы» и одно «серебро». На пьедестал поднялись Сергей Т., Захар Г., Трофим Ф. и Никита К.

В «семи-контакт» (запрещены удары рукой в голову) в возрастной категории «12-15 лет» третьими в своих возрастах стали Игорь С. и Вадим Р..

В шаге от золотой медали первенства остановился Эрдэни Д. в разделе «полный контакт». Ведя в счёте по ходу финального поединка, за 20 секунд до окончания времени он проиграл 3 балла в партере и стал серебряным призёром.

- Для каждого из спортсменов прошедший турнир стал дебютным выездным соревнованием. Направлению панкратион в Северобайкальске меньше года, и поездка позволила получить огромный опыт каждому из участников, - подчеркнул Сергей Привалов, тренер клуба «Место силы».
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