Северобайкальцы завоевали «бронзу» в первенстве по панкратиону

Общество, Фото: пресс-служба администрации Северобайкальска

Соревнования проходили в Иркутской области



Северобайкальские спортсмены клуба «Место силы» завоевали бронзовую командную медаль в открытом первенстве Братска по панкратиону.



Как сообщает пресс-служба администрации Северобайкальска, в разделе «спортивная борьба» (спортсмены до 12 лет) на счету юных спортсменов три «бронзы» и одно «серебро». На пьедестал поднялись Сергей Т., Захар Г., Трофим Ф. и Никита К.



В «семи-контакт» (запрещены удары рукой в голову) в возрастной категории «12-15 лет» третьими в своих возрастах стали Игорь С. и Вадим Р..



В шаге от золотой медали первенства остановился Эрдэни Д. в разделе «полный контакт». Ведя в счёте по ходу финального поединка, за 20 секунд до окончания времени он проиграл 3 балла в партере и стал серебряным призёром.



- Для каждого из спортсменов прошедший турнир стал дебютным выездным соревнованием. Направлению панкратион в Северобайкальске меньше года, и поездка позволила получить огромный опыт каждому из участников, - подчеркнул Сергей Привалов, тренер клуба «Место силы».

