Также состоятся соревнования по блицу
С 16 по 18 декабря в Улан-Удэ пройдёт чемпионат Бурятии по быстрым шахматам и блицу. Соревнования проведут в городском шахматном клубе на ул. Комсомольская, 42.
В первый день состоится турнир по быстрым шахматам. Регистрация и медицинский допуск участников пройдёт по месту проведения. Открытие турнира и начало первого тура запланированы на 10:30.
Во второй день участники посоревнуются в блице. Открытие турнира и начало первого тура также состоится в 10:30. Общее закрытие и награждение пройдёт 18 декабря.
Победителей и призёров чемпионата наградят дипломами, медалями и денежными призами. Об этом сообщает федерация шахмат РБ.
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Улан-Удэ примет республиканский чемпионат по быстрым шахматам
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