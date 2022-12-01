01 декабря

30 ноября

Популярное

Жители Бурятии жалуются на вываливающийся из машин уголь

Жители Бурятии жалуются на вываливающийся из машин уголь
Общество,  Фото:pixabay.com
Местные жители жалуются, что он летит прямо в другие авто

Жители Кяхтинского района пожаловались в местном вайбер-чате на груженные углём машины. По их словам, верх кузова автомобилей с топливом, которые едут из посёлка Хоронхой в райцентр, ничем не закрывают.

- Уголь летит на проезжающие машины. Очень опасно, – переживают кяхтинцы.

В Госавтоинспекции пояснили:  это является нарушением правил перевозки грузов и за него предусмотрена ответственность по статье 12.21 КоАП РФ.

- Сотрудники ГИБДД принимают меры по пресечению таких фактов, – сообщили в группе «Кяхта-инфо.24/7».

Всех, у кого имеется информация о подобных случаях, в том числе – фото- и видеоматериалы с точной датой, временем и местом нарушения, просят обратиться с соответствующим заявлением в ГИБДД. 
уголь жалобы автомобили

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Охотников с севера Бурятии успокоили по поводу зимовий
Охотников с севера Бурятии успокоили по поводу зимовий
Общество, 01.12.2022
Мэр Северобайкальска встретился с руководителем агентства лесного хозяйства
Большинство уроженцев Бурятии навсегда остаются на родине
Большинство уроженцев Бурятии навсегда остаются на родине
Общество, 01.12.2022
На долю иностранцев приходится 1,7% населения республики
В Улан-Удэ перешли на круглосуточную подсыпку дорог
В Улан-Удэ перешли на круглосуточную подсыпку дорог
Общество, 01.12.2022
Уборка и подсыпка улиц теперь идёт непрерывно
В Закаменском районе Бурятии хоккеисты протестировали каток
В Закаменском районе Бурятии хоккеисты протестировали каток
Общество, 01.12.2022
Ледовая площадка ждёт любителей зимнего спорта
В селе Гусиное Озеро в Бурятии восстановили подачу воды
В селе Гусиное Озеро в Бурятии восстановили подачу воды
Общество, 01.12.2022
Пока идёт промывка системы, но вода уже есть
В Бурятии появится универсальное пособие на детей
В Бурятии появится универсальное пособие на детей
Общество, 01.12.2022
Оно заменит сразу несколько разных ежемесячных выплат
Школы в Бурятии продолжают массово отправлять на карантин
Школы в Бурятии продолжают массово отправлять на карантин
Общество, 01.12.2022
В одном из пригородных районов дети будут учиться удалённо почти две недели
В Улан-Удэ сегодня пройдёт большой собачий рейд
В Улан-Удэ сегодня пройдёт большой собачий рейд
Общество, 01.12.2022
Будет развёрнут мобильный пункт регистрации и вакцинации домашних животных
В Бурятии после вмешательства прокуратуры появились места для инвалидов
В Бурятии после вмешательства прокуратуры появились места для инвалидов
Общество, 01.12.2022
По результатам проверки прокуратуры Кижингинского района на стоянках выделены места для парковки автотранспортных средств инвалидов
В Улан-Удэ простаивали трамваи
В Улан-Удэ простаивали трамваи
Общество, 01.12.2022
Один из вагонов вышел из строя
Цирк Бурятии покажет в Санкт-Петербурге новогоднюю сказку
Цирк Бурятии покажет в Санкт-Петербурге новогоднюю сказку
Общество, 01.12.2022
Зрителям предлагается «почувствовать дыхание священного озера Байкал»
В Бурятии стартовал конкурс о Закамне
В Бурятии стартовал конкурс о Закамне
Общество, 01.12.2022
Участникам предлагается прочитать отрывок из книги
Декабрь в Бурятии начнётся с метелей
Декабрь в Бурятии начнётся с метелей
Общество, 01.12.2022
В Улан-Удэ временами снег
В Улан-Удэ проведут юбилейный вечер народного поэта
В Улан-Удэ проведут юбилейный вечер народного поэта
Общество, 30.11.2022
Творческий вечер будет приурочен к 75-летию Баира Дугарова

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^