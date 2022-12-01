Жители Бурятии жалуются на вываливающийся из машин уголь

Местные жители жалуются, что он летит прямо в другие авто
Жители Кяхтинского района пожаловались в местном вайбер-чате на груженные углём машины. По их словам, верх кузова автомобилей с топливом, которые едут из посёлка Хоронхой в райцентр, ничем не закрывают.
- Уголь летит на проезжающие машины. Очень опасно, – переживают кяхтинцы.
В Госавтоинспекции пояснили: это является нарушением правил перевозки грузов и за него предусмотрена ответственность по статье 12.21 КоАП РФ.
- Сотрудники ГИБДД принимают меры по пресечению таких фактов, – сообщили в группе «Кяхта-инфо.24/7».
Всех, у кого имеется информация о подобных случаях, в том числе – фото- и видеоматериалы с точной датой, временем и местом нарушения, просят обратиться с соответствующим заявлением в ГИБДД.
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