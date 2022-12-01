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В Улан-Удэ завершается акция «Коробка храбрости»

В Улан-Удэ завершается акция «Коробка храбрости»
Общество,  Фото:pixabay.com
Подарки тяжелобольным детям можно подарить до 5 декабря

До 5 декабря у каждого жителя России есть возможность подарить радость тяжелобольным детям. Акция «Коробка храбрости» направлена на сбор игрушек, которые затем передадут в больницы и подарят детям в «награду» за храбрость, проявленную при болезненных процедурах.

В столице Бурятии принести игрушки можно по адресу: ул. Борсоева, 7а, каб. 201 и 202 с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:30.

- Что можно подарить деткам: конструктор, куклы, машинки, детские книжки, раскраски, фломастеры, карандаши, наборы для творчества, паззлы, головоломки, - сообщает ресурсный центр добровольчества «ДоброДом».

Возрастное ограничение 6+
Бурятия Улан-Удэ акция благотворительность дети

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