В Улан-Удэ завершается акция «Коробка храбрости»

Подарки тяжелобольным детям можно подарить до 5 декабря



До 5 декабря у каждого жителя России есть возможность подарить радость тяжелобольным детям. Акция «Коробка храбрости» направлена на сбор игрушек, которые затем передадут в больницы и подарят детям в «награду» за храбрость, проявленную при болезненных процедурах.



В столице Бурятии принести игрушки можно по адресу: ул. Борсоева, 7а, каб. 201 и 202 с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:30.



- Что можно подарить деткам: конструктор, куклы, машинки, детские книжки, раскраски, фломастеры, карандаши, наборы для творчества, паззлы, головоломки, - сообщает ресурсный центр добровольчества «ДоброДом».



Возрастное ограничение 6+

