Подарки тяжелобольным детям можно подарить до 5 декабря
До 5 декабря у каждого жителя России есть возможность подарить радость тяжелобольным детям. Акция «Коробка храбрости» направлена на сбор игрушек, которые затем передадут в больницы и подарят детям в «награду» за храбрость, проявленную при болезненных процедурах.
В столице Бурятии принести игрушки можно по адресу: ул. Борсоева, 7а, каб. 201 и 202 с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:30.
- Что можно подарить деткам: конструктор, куклы, машинки, детские книжки, раскраски, фломастеры, карандаши, наборы для творчества, паззлы, головоломки, - сообщает ресурсный центр добровольчества «ДоброДом».
Возрастное ограничение 6+
В Улан-Удэ завершается акция «Коробка храбрости»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Экспозиция объединит работы известных мастеров и молодых авторов
Участникам предлагается создать роботов и устройства, улучшающие жизнь людей
Там оставили ржавые радиаторы и забыли про пожарную сигнализацию
Они вышили фрагмент карты Забайкальского края
Подарки тяжелобольным детям можно подарить до 5 декабря
Через месяц пара планирует пожениться
Мероприятие проводится в честь Международного дня инвалидов
Собранные средства будут направлены в помощь нуждающимся семьям мобилизованных
Соревнования проходили в Иркутской области
Мужчина долгое время скрывался от уплаты алиментов
Операторы начнут принимать звонки от граждан с сегодняшнего дня
В очереди на улучшение жилищных условий стоит ещё 158 человек
Конкурс прошёл дистанционно с 25 октября по 6 ноября
Гран-при выиграла представительница Курумканского района
Для посетителей провели виртуальную экскурсию по улицам города