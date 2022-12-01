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В Улан-Удэ перешли на круглосуточную подсыпку дорог

В Улан-Удэ перешли на круглосуточную подсыпку дорог
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Уборка и подсыпка улиц теперь идёт непрерывно

В связи со снегопадом, который идёт в Улан-Удэ с перерывами почти третьи сутки, комбинат по благоустройству перешёл на круглосуточный режим работы. Теперь и днём, и ночью работники коммунальной службы подсыпают дороги и убирают снег с улиц. Об этом заявили в администрации города.

В работах задействовано порядка 50 единиц спецтехники.

Этой ночью на городских дорогах работали пять больших тракторов-щёток, два мини-трактора, которые очищали проезжие части и пешеходные зоны.

- Поскольку снег не прекращается до сих пор, по одному и тому же участку техника проходит несколько раз, чтобы предотвратить образование наледи на городских улицах. Непрерывно с четырёх утра городские дороги подсыпают восемь машин-пескоразбрасывателей. На данный момент подсыпано порядка 60 участков дорог, - сообщил директор комбината по благоустройству Владимир Соснин.

Также в очистке городских территорий задействованы погрузчики и большегрузные машины, которые комплексным способом убирают снег с улиц и вывозят его на специальные места складирования.

Более 100 уборщиков территорий с раннего утра оперативно убирают тротуары, лестничные сходы, пешеходные дорожки и остановочные площадки.

Работы по ликвидации последствий снегопада продолжаются и в дневное время.

Сообщить о необходимости подсыпки и уборке городских улиц жители могут круглосуточно по телефонам диспетчерской службы комбината: 379-646, 380-838.
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