В Закаменском районе Бурятии хоккеисты протестировали каток

Ледовая площадка ждёт любителей зимнего спорта
28 ноября на малой ледовой площадке стадиона «Металлург» прошла первая тренировка сборной хоккейной команды Закаменского района Бурятии.
В группе «Закамна-инфо. 24/7» сообщили, что лёд прошёл проверку на отлично. Планируется окончание заливки большой площадки.
Всех желающих приглашают на лёд покататься.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ в этом зимнем сезоне откроется шесть ледовых арен с 1500 парами коньков, столько же лыжных баз и лыжно-биатлонный комплекс. На придомовых территориях оборудуют 166 спортивных площадок, в том числе – 25 хоккейных и 141 для мини-футбола. График работы катков и лыжных баз можно посмотреть по ссылке
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