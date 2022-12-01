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Большинство уроженцев Бурятии навсегда остаются на родине

Большинство уроженцев Бурятии навсегда остаются на родине
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
На долю иностранцев приходится 1,7% населения республики

В Бурятии проживают уроженцы абсолютно всех российских регионов. Причём 81,6% населения республики – коренное. Это люди, которые здесь родились. Ещё 3,2% – выходцы из соседнего Забайкалья и 2,6% – из Иркутской области, рассказали в Бурятстате.

Доля рождённых на территориях других стран в РБ составляет 1,7%. Наиболее многочисленные из них – граждане Украины (3700 человек), Казахстана (3500) и Узбекистана (2000).

Более половины (61,1%) наших земляков проживают в своём населённом пункте с самого рождения. Ещё 15,7% населения меняли место жительства в последние десять лет – с 2011 по 2021 годы, 11,5% – с 1991-го и ранее, 5,9 % – с 2003-го по 2010-ый, а 5,8% – с 1992-го по 2002-ой.

Уроженцев Бурятии тоже можно встретить по всей стране. Более половины тех, кто родился в РБ – 86,2% – остались здесь жить, 3,2% уехали на ПМЖ в Приангарье и 1,1% – в Забайкальский край.

По данным на 1 октября 2021 года, в республике насчитывалось 978 600 человек. Большинство их них – 578500 – живут в городе и 400100 – в сельской местности.

миграция населения

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