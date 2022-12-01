В Улан-Удэ откроется выставка союза художников Бурятии

Экспозиция объединит работы известных мастеров и молодых авторов



С 3 декабря в Улан-Удэ начинает работу выставка «Сохраняя традиции» союза художников Бурятии. Местом проведения станет художественный музей имени Ц.С. Сампилова. Выставка объединит известных мастеров и новое поколение молодых художников республики.



- Идея выставки заключается в том, чтобы сохранить и развить высокий уровень профессионализма, заложенный мастерами предыдущих поколений, ставших классиками изобразительного искусства Бурятии, и передать этот посыл молодому поколению и начинающим мастерам, планирующим вступать в ряды союза художников, - сообщает пресс-служба национального музея РБ.



На отчётной выставке «Сохраняя традиции» будет представлено творчество почти всех членов союза художников Бурятии. Это известные мастера: А. Миронов, Б. Доржиев, Л. Лабок, Б. Лыксоков, Ю. Раднаев, О. Козлов, Б. Базаров, Е. Болсобоев, А. Дугарова, Н. Улзытуева, Л. Воронцова и многие другие.



Наряду со старшим поколением мастеров на выставке будут представлены работы молодых авторов: Раджана Доржиева, Будажап Жигжитов, Владимир Иванов, Дарима Кантакова, Инна Нимаева, Мэдэгма Дандарон, Лариса Гармаева, Евгения Музюкова, Эдуард Павлов, Баир Яндаков и другие. Многие из них уже известны зрителю и проводили свои выставки, кто-то только начинает свой творческий путь.



Возрастное ограничение 6+

