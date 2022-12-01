Новый детский сад находится на Бурводе
1 декабря в Улан-Удэ для детей распахнул свои двери третий корпус детского сада №104 «Зорька». Здание дошкольного учреждения расположено по улице Автотранспортная, 5.
- Для получения направления в новый детский сад вам необходимо добавить детский сад №104/3 в электронную карточку ребёнка. Сделать это можно самостоятельно через портал sad.obr03.ru или обратившись в комитет по образованию с заявлением (ул. Советская, 23, кабинет 26), - сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
Если ребёнок уже получил направление в детский сад или был согласован односторонний перевод, необходимо обратиться в корпус №1 по адресу: улица Строителей, д. 19а, для заключения договора.
В Улан-Удэ открыли третий корпус детсада «Зорька»
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